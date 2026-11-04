La delegación sanjuanina del ciclo inclusivo viajó con 29 personas a San Luis para la gala de APTRA, donde no ganó su terna pero recibió una distinción formal. Uno de sus integrantes repasó la experiencia en Telesol y advirtió sobre recientes bajas de pensiones por discapacidad.

El ciclo inclusivo Integrándonos recibió un diploma de honor en la entrega de los Premios Martín Fierro Federal, realizada en la provincia de San Luis y organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). Juan Manuel, integrante del programa, visitó el ciclo "Sentite Joven", emitido por Telesol y conducido por Karina Palacios y Franco Ledesma, donde repasó junto a ellos la experiencia de la delegación sanjuanina en la ceremonia. El equipo competía en la terna correspondiente a su formato, aunque finalmente la estatuilla quedó en manos de otra producción.

Hacia la gala viajaron desde San Juan alrededor de 29 personas vinculadas al programa, según relató el propio Juan Manuel durante la entrevista. El entrevistado explicó que las limitaciones de espacio del recinto donde se desarrolló la ceremonia obligaron a definir internamente quiénes integrarían las mesas principales. "Estábamos muy nerviosos, estábamos ahí porque como el lugar era chico, entrábamos 7 y nosotros nos fuimos afuera. Entraron 4 los que han salido sorteados de mis compañeros", detalló sobre la dinámica adoptada por el grupo para la cena de premiación.

Reconocimiento formal

Aunque el programa no obtuvo el premio en su categoría, los organizadores del certamen nacional distinguieron su labor con una mención oficial. "No importa, porque no me he puesto tan triste. Porque la verdad que cuando decían la terna, Integrándonos, y después nos quedamos en silencio porque no hemos ganado. No importa, pero les han dado un diploma de honor a reconocimiento", relató Juan Manuel. El integrante del ciclo aprovechó además la ocasión para fotografiarse con distintas figuras del espectáculo presentes en San Luis durante la jornada.

Pensiones por discapacidad

Durante el diálogo en el estudio de Telesol se abordó también la situación de los beneficiarios de pensiones por discapacidad a nivel nacional y provincial, en el marco de recientes bajas registradas en el padrón, según se mencionó en la entrevista. El tema fue planteado como una de las principales preocupaciones del equipo del ciclo inclusivo, que trabaja de manera cotidiana con personas con discapacidad en San Juan. La referencia se dio sin que se precisaran cifras oficiales sobre la cantidad de bajas producidas en la provincia.

Tras recibir las felicitaciones de la conductora Karina Palacios por la distinción obtenida en San Luis, Juan Manuel remarcó el propósito que mantiene unido al equipo de Integrándonos: "Tenemos que seguir trabajando por una lucha y por una sociedad más justa e inclusiva". La frase cerró la entrevista en el programa "Sentite Joven", que se emite por Telesol.