San Juan avanzó en gestiones para sumar vuelos internacionales vinculados a la actividad minera. El martes, el Gobierno provincial reunió a los CEO de 11 aerolíneas con las principales compañías de cobre y oro, en el marco del Quinto Encuentro Conjunto de Empresas Aerocomerciales. El pedido central fue ampliar frecuencias, con foco en Chile y Perú, para facilitar el traslado de personal técnico, insumos y carga.

La reunión no dejó definiciones inmediatas. Los directivos de las aerolíneas se llevaron los planteos del sector minero y aguardarán información adicional para evaluar la viabilidad de nuevas rutas. Según se informó, las empresas deberán remitir datos más precisos sobre la demanda real de asientos, vuelos y carga, un requisito para proyectar servicios sostenibles en el tiempo.

Una mesa conjunta El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, explicó que por primera vez su cartera compartió la mesa con Turismo y Producción. “Que el Ministerio de Minería esté sentado en esa mesa junto con Turismo y Producción no ha sido un gesto protocolar, sino la forma en que el gobernador entiende el desarrollo de la provincia”, afirmó. También sostuvo que la conectividad aérea ya no se analiza solo desde el turismo, sino como una variable que incide en la Minería, la Producción y el Turismo.

Reclamos concretos Perea señaló que San Juan se ubica entre los destinos de mayor inversión minera del país y del mundo, y que los inversores no solo requieren estabilidad regulatoria, sino también condiciones logísticas para llegar a la provincia. En ese marco, las mineras pidieron más vuelos diarios a Buenos Aires, nuevas alternativas de cabotaje para mejorar la conexión con otras provincias y rutas directas a Santiago de Chile y Lima. Esa conectividad se considera relevante tanto para el movimiento de personal como para el traslado de carga pesada y repuestos.

Datos pendientes El ministro de Turismo, Guido Romero, indicó que las mineras expusieron sus necesidades ante las aerolíneas, pero advirtió que todavía falta información privada para avanzar. “Tienen interés, ven oportunidades. Pero necesitan información. La mayor parte se la han llevado en este encuentro, pero hay datos que son de los privados que es más complicado. Si bien hay interés, eso no significa que a corto plazo vayamos a tener novedades”, señaló. La definición de plazos dependerá de la respuesta de las empresas y de la disponibilidad de datos operativos.

Infraestructura disponible El ministro de Producción, Gustavo Fernández, informó que Aeropuertos Argentina 2000 pidió a las mineras un informe con números concretos sobre pasajeros y carga previstos a mediano y largo plazo. La concesionaria también comunicó que el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento ya cuenta con infraestructura para incorporar vuelos internacionales sin obras previas. En la jornada participaron directivos de Aerolíneas Argentinas, Gol, Jetsmart, American Jet y Roger Class, junto con representantes de Vicuña, Glencore, Los Azules, Altar, Barrick y Gualcamayo. LATAM no asistió por un problema de agenda, pero pidió una reunión exclusiva con el Gobierno provincial, en San Juan o en Buenos Aires, para evaluar su eventual incorporación a la red de conexiones.