Los trabajos buscan mejorar la circulación del agua y reducir desvíos en el cauce. La finalización está prevista para mediados de noviembre.

La obra de mantenimiento y encauzamiento del río San Juan registra un avance del 30% y se concentra actualmente en la defensa del margen izquierdo, mientras ya concluyeron las tareas en el canal ubicado aguas abajo del puente de calle Las Moras.

La intervención se desarrolla entre Punta Negra, el puente de calle Las Moras y la parte superior del embalse Quebrada de Ullum, con el objetivo de mejorar la circulación del agua por el cauce, recuperar la continuidad y funcionalidad de las defensas existentes y reducir la posibilidad de desvíos hacia sectores no previstos.

Entre las tareas previstas figura la limpieza controlada de sedimentos acumulados en el puente de calle Las Moras, para recuperar su capacidad de conducción del agua, además de la protección de sectores expuestos a la erosión. También se contempla la reparación de defensas, la colocación de protecciones en los tramos que lo requieran y la adecuación del cauce según las condiciones relevadas en la zona.

Coordinación y control La obra se ejecuta en el marco de las acciones coordinadas por la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). La empresa Indumet SRL está a cargo de la ejecución y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) cumple la función de inspección. Según la información difundida, 30 personas trabajan actualmente en el frente de obra.

Plazo previsto La finalización de los trabajos está estimada para mediados de noviembre. Hasta entonces, la variable a seguir es la evolución del avance físico de la intervención en el tramo del río comprendido entre Punta Negra y Quebrada de Ullum.