El arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, mantuvo una audiencia privada con el Papa León XIV en Roma el lunes 12 de octubre y dio detalles del encuentro en el programa De Sobremesa de Telesol. Según contó, la reunión se produjo poco antes de la cirugía del pontífice y a días de su llegada a la Argentina, una visita que el prelado señaló como esperada con especial interés. En ese marco, sostuvo que el Papa sigue de cerca lo que ocurre en la región, tanto en la Iglesia como en la vida social.

Agenda papal y mensaje regional

Lozano afirmó que el pontífice se mostró con “entusiasmo” y con “muchas ganas de venir, de poder concretar las actividades, encuentros”, según reprodujo. También señaló que León XIV insiste en “desarmar las palabras” para favorecer puentes entre las personas. El arzobispo vinculó esa orientación con el clima social y eclesial de la región, en un contexto en el que la visita papal vuelve a poner en agenda la relación entre la Iglesia y los problemas cotidianos de los países de la zona.

Ludopatía y exclusión

Uno de los temas centrales de la charla fue la ludopatía, es decir, la adicción al juego, que según Lozano crece por las apuestas deportivas online y alcanza a chicos y adolescentes captados por redes de prestamistas. En ese punto, recordó advertencias del Papa sobre lo que definió como “esclavitud cibernética”. Además, citó datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA: más del 40% de los chicos que nacen en hogares pobres no termina el secundario ni consigue un trabajo registrado. La referencia fue usada por el arzobispo para relacionar el problema de las apuestas con trayectorias de exclusión educativa y laboral.

San Juan y la emergencia social

Consultado por la situación provincial, Lozano describió un panorama difícil que la Iglesia atiende a través de Cáritas por la emergencia alimentaria. “La crisis laboral es algo importante, sea porque algunas pequeñas empresas han cerrado o la crisis en varios comercios”, dijo. También mencionó el cierre de locales, la falta de aportes jubilatorios y el crecimiento de changas, trabajos informales que no alcanzan para cubrir el presupuesto mensual de los hogares. El diagnóstico, según planteó, se apoya en la demanda que recibe la asistencia eclesial en la provincia.

Preparativos para la visita

De cara a la llegada del Papa, la comunidad sanjuanina avanza con los preparativos. Lozano confirmó que casi el 90% de los colectivos contratados viajará a Córdoba, mientras otros grupos se trasladarán a Buenos Aires y a Luján. Quienes permanezcan en la provincia podrán seguir la vigilia con los jóvenes el martes por la tarde y la misa del miércoles por la mañana en una pantalla instalada dentro de la Iglesia Catedral. Ese esquema deja definido el cronograma local mientras se aguarda la actividad papal en el país.