Las familias que atraviesan un proceso de adopción judicial disponen de un circuito administrativo en el Registro Civil.

El Ministerio de Gobierno detalló los pasos institucionales que se siguen una vez dictado el oficio judicial, sea por vía virtual o en formato físico. Tras la recepción, la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas efectúa la revisión técnica del expediente para verificar que cumpla con todos los requisitos legales y procede a su protocolización.

Posteriormente, el trámite se deriva al Área de Nacimientos para su inscripción formal y la carga en el sistema informático, habilitando la posterior emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según la tipología dictaminada en la sentencia judicial, la inscripción registral contempla tres modalidades específicas:

Adopción plena: otorga la condición de hijo con los mismos derechos, obligaciones y lazos de parentesco que la familia adoptiva, extinguiendo por completo los vínculos jurídicos con la familia de origen (salvo impedimentos matrimoniales). Implica la asignación del apellido de la familia adoptiva —salvo solicitud excepcional para anteponer o agregar el de origen por derecho a la identidad—, resulta de carácter irrevocable y le confiere derechos hereditarios exclusivos en la familia adoptiva.

Adopción simple: consolida el vínculo de parentesco con los adoptantes sin extinguir los lazos jurídicos con la familia biológica. En el Registro Civil este trámite se lleva adelante mediante una nota marginal en el acta de nacimiento original, permitiendo que el adoptado conserve derechos y deberes con su familia de origen —incluidos los hereditarios—, mientras que la responsabilidad parental y la adición del apellido pasan a la familia adoptante bajo un esquema revocable por causas legalmente justificadas.

Adopción por integración: formaliza legalmente una relación afectiva y de crianza preexistente en familias ensambladas, aplicable cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente sin perder el vínculo con el progenitor de origen. Conforme a lo determinado por el juez en la sentencia, si se otorga con efectos plenos se realiza una nueva inscripción de nacimiento, mientras que si se dicta con efectos simples se procede a efectuar la correspondiente anotación marginal en el acta.