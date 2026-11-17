Bajo el lema “Cuidar donde estamos”, profesionales de Jáchal, Iglesia y Albardón participaron de un encuentro de formación e intercambio de experiencias.

El Ministerio de Salud, a través de la Zona Sanitaria III y el Área Programática Jáchal, realizó el pasado viernes 13 de noviembre las XX Jornadas de Enfermería Rural, en el Hospital San Roque de Jáchal.

La actividad reunió a profesionales de enfermería para actualizar conocimientos sobre calidad del cuidado, atención de pacientes oncológicos, cuidados paliativos, vacunación y asistencia de pacientes traumatizados.

Además, se desarrolló una mesa de intercambio con experiencias de enfermería rural de las áreas programáticas Jáchal, Iglesia y Albardón. También se abordaron herramientas para la priorización de la atención y el fortalecimiento del liderazgo en los equipos.

La jornada permitió compartir conocimientos y experiencias sobre el trabajo de enfermería y la atención de las comunidades rurales.