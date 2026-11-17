La obra sobre Ruta 20, en Las Chacritas, ya tiene contrato firmado. El proyecto prevé unos 200 puestos de trabajo y apertura entre abril y mayo de 2027.

La instalación del centro de distribución de Mercado Libre en San Juan dio un nuevo paso con la firma del contrato de construcción para la obra ubicada sobre la Ruta 20, en Las Chacritas, departamento 9 de Julio. El avance habilita el inicio de una etapa que, según las previsiones oficiales, tendrá impacto en el empleo local.

Fuentes oficiales confirmaron que la empresa encargada de ejecutar los trabajos ya suscribió el contrato de construcción. Ese acto formal permite poner en marcha la obra y la incorporación de personal vinculado a la ejecución del proyecto. En este tipo de desarrollos, la firma del contrato marca el paso previo a la movilización de recursos y contrataciones.

Dimensión del proyecto

El predio tiene unos 4.000 metros cuadrados y está cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el centro podría empezar a funcionar entre abril y mayo de 2027. Esa fecha ubica el emprendimiento en un horizonte de mediano plazo y condiciona la planificación de obra, logística y operación.

Empleo y operación

El secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, había estimado que el proyecto sumará alrededor de 200 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. De ese total, se calculan unos 50 trabajadores directos para las operaciones del centro y otros 130 vinculados a servicios tercerizados, sobre todo de distribución y reparto de paquetes. La proyección oficial no detalla todavía el cronograma de incorporación de personal ni la modalidad de contratación de cada tramo.

Hoy Mercado Libre opera en San Juan a través de un operador logístico externo. Con el nuevo centro en marcha, la empresa apunta a mejorar la distribución de productos y avanzar hacia entregas en un plazo de 24 horas, según lo informado. Ese objetivo depende de la puesta en funcionamiento efectiva de la infraestructura y de la organización operativa posterior.

El avance de la obra se suma a otro movimiento de la compañía en la provincia. A mediados de noviembre, Mercado Libre lanzó el programa gratuito Meli Conecta De Punta a Punta, orientado a capacitar a pymes sanjuaninas que quieran vender por la plataforma. Según los datos difundidos, el 85% de las empresas y emprendimientos inscriptos no vendía antes en Mercado Libre. El proceso combina expansión física y mayor presencia comercial en el mercado local, mientras resta seguir la evolución de la obra y sus plazos de apertura.