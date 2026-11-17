El cambio regirá desde el 1 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2027. El parque pidió a los visitantes organizar la visita con antelación.

El Parque Provincial Ischigualasto informó, mediante un comunicado oficial, que desde el 1 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2027 modificarán los horarios de ingreso al circuito tradicional. La medida alcanza a la temporada de verano y busca ordenar el acceso de los visitantes al área turística. Según la comunicación, el esquema se mantendrá vigente durante todo ese período.

Horarios establecidos

De acuerdo con los detalles difundidos por el parque, los ingresos matutinos al Circuito Tradicional serán a las 8, 9, 10 y 11 horas. Por la tarde, en tanto, habrá accesos a las 16 y 17 horas. El cambio implica una reorganización de las visitas en uno de los principales destinos turísticos de San Juan.

La comunicación oficial no informó modificaciones en otros servicios ni precisó si el esquema afectará la capacidad de ingreso por turno. Sí remarcó que la medida regirá durante toda la temporada estival, por lo que quienes planifiquen una visita deberán contemplar esos horarios al momento de organizar traslados y recorridos.

Desde el parque, además, solicitaron a los visitantes tener en cuenta la nueva modalidad para ordenar su llegada. La institución sostuvo: “Invitamos a nuestros visitantes a tener en cuenta estos horarios para organizar su visita y disfrutar de una experiencia inolvidable en el Valle de la Luna”. El ajuste horario queda así fijado hasta fines de febrero de 2027, cuando concluya la temporada prevista en el comunicado.