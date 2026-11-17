La Secretaría de Transporte informó que taxis, remises y aplicaciones ya operan con los mismos requisitos en San Juan. El registro sigue abierto y los controles buscan verificar la habilitación de cada vehículo.

La nueva Ley de Transporte que rige en San Juan desde el 17 de julio ya registra más de 900 choferes inscriptos entre taxis, remises y aplicaciones como Uber y DiDi. Así lo informó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, al hacer un balance de los primeros cuatro meses de aplicación de la norma.

Según detalló Molina, el sistema cuenta con “un poco más de 900 chóferes que trabajan con sus correspondientes autos” en el Registro Provincial del Transporte (REPROTRAN), la plataforma digital que reemplazó al esquema anterior de licencias. El funcionario sostuvo que se trata de “un sistema que va madurando”, en referencia a la adaptación del sector al nuevo régimen.

Más oferta y registro abierto

El secretario afirmó que la apertura del registro permitió incorporar vehículos en franjas horarias donde antes había menor disponibilidad. “Se han creado posibilidad de trabajo, se ha abierto la posibilidad de que aquel que quiera invertir lo pueda hacer”, señaló. También dijo que, antes de la reforma, en la siesta y los fines de semana había menos unidades disponibles y que ahora esa cobertura se amplió.

La reforma eliminó el esquema de licencias cerradas y cupos limitados que regía desde hace años en la provincia. Molina sostuvo que existían intermediarios que cobraban por habilitar a otros choferes y recordó que se les había advertido que no podrían cambiar ese sistema. El trámite para sumarse al REPROTRAN no tiene fecha de cierre y, según indicó, permanecerá abierto para quienes cumplan los requisitos.

Mismas exigencias y control en calle

La reglamentación igualó las exigencias para taxis, remises y aplicaciones: carnet profesional, seguro específico para pasajeros y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente. Además, cada vehículo habilitado debe exhibir un código QR visible en la parte trasera, para que el pasajero pueda verificar si está en regla antes de subir. La Secretaría mantiene controles en la vía pública para detectar autos no habilitados y pidió a los usuarios chequear la patente antes de viajar.

La ley también habilitó pruebas de modalidades distintas de transporte, como colectivos de aplicaciones, tranvías eléctricos o teleféricos en zonas sin cobertura, bajo la figura de servicios experimentales. En el caso de taxis y remises, el valor del viaje dejó de ser fijado por el Estado y pasó a depender del mercado, con una orientación general prevista en la norma. Molina afirmó que la medida está funcionando y que los usuarios convalidan los valores cobrados por los prestadores.

El registro para choferes de taxis, remises y aplicaciones continúa abierto en forma permanente a través del REPROTRAN. Quienes cumplan con los requisitos pueden inscribirse en cualquier momento, según confirmó la Secretaría de Tránsito y Transporte.