La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan participó de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, que reúne en la provincia a autoridades, especialistas y representantes de distintas jurisdicciones.

En el marco de la XIV Jornada de Justicia de Faltas de la República Argentina, que se llevó a cabo en el Foro de Abogados de San Juan, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, recibió al director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, Leonardo Lepíscopo. Bajo el eje “Justicia de Faltas Municipal y su interacción con la Justicia Provincial”, este encuentro reúne a autoridades judiciales, profesionales y especialistas de todo el país para intercambiar experiencias y analizar los desafíos actuales de la Justicia de Faltas.





La agenda continuará hoy, viernes 9 de octubre, y contempla especialmente el abordaje de los derechos de usuarios y consumidores y su vinculación con la Justicia de Faltas, junto con otros temas como competencias municipales, interjurisdiccionalidad, ambiente, salud pública, bromatología, tránsito y seguridad vial. También se analizarán herramientas para la modernización y gestión de los organismos encargados de la Justicia de Faltas.





La participación de San Juan en estos espacios permite compartir experiencias, unificar criterios y fortalecer las herramientas de prevención, información, fiscalización y resolución de conflictos, con el objetivo común de brindar una respuesta cada vez más eficiente frente a las problemáticas que afectan a consumidores y usuarios.





El encuentro profundiza así una línea de trabajo federal que articula a las autoridades nacionales y provinciales de Defensa del Consumidor. En los últimos espacios del Consejo Federal del Consumo se abordaron problemáticas como publicidad engañosa, prácticas abusivas, estafas en línea, comercio ilegal, servicios financieros y nuevos desafíos del consumo digital, temas que requieren respuestas coordinadas entre las distintas jurisdicciones.