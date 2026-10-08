La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de San Juan participó del IV Congreso Nacional Penal Adolescente Juvenil, realizado recientemente en Salta, donde se analizó la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil N° 27.801. La provincia asistió con equipos técnicos y autoridades del área, en representación del Poder Ejecutivo provincial. El encuentro convocó a más de 150 profesionales de distintas jurisdicciones bajo el lema “La especialidad como garante de la Paz Social”.

En las mesas interdisciplinarias se expusieron experiencias y criterios de aplicación de la norma, con foco en las buenas prácticas profesionales para el trabajo penal juvenil. La discusión se centró en cómo se instrumenta la ley en cada jurisdicción y en los dispositivos disponibles para abordar casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese intercambio permitió contrastar modelos de intervención y revisar los alcances de la nueva regulación.

Programa provincial En ese marco, se destacó la iniciativa sanjuanina desarrollada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia junto con la Corte de Justicia de San Juan: el programa Justicia Juvenil Restaurativa y su oficina móvil. Según el texto difundido, se trata de un esquema basado en acciones no punitivas ni sancionatorias para menores que, de manera voluntaria, aceptan un proceso de trabajo personalizado y socioeducativo. Ese proceso incluye a sus referentes, sus entornos y a la víctima, con el objetivo de reparar el daño cometido.

Alcance institucional La propuesta fue presentada como una forma distinta de respuesta dentro del sistema de justicia juvenil, en línea con criterios restaurativos. En la comitiva sanjuanina participaron profesionales del Área Penal Juvenil, con los programas Centro de Admisión y Derivación, Abordaje Territorial y Justicia Juvenil Restaurativa. También asistieron la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado, y la secretaria Social, Verónica Orozco, entre otros funcionarios judiciales.

Próximos pasos El congreso funcionó como instancia de evaluación técnica sobre la aplicación de la Ley 27.801 y como espacio para difundir experiencias provinciales. En ese contexto, la oficina móvil sanjuanina quedó expuesta como uno de los dispositivos de intervención que la provincia sostiene junto al Poder Judicial. La continuidad del debate sobre la implementación de la norma y las prácticas de abordaje juvenil seguirá condicionando la agenda institucional del área.