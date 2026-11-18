El Poder Judicial de San Juan presentó la plataforma JusticIA en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la Justicia, realizado los días 12 y 13 de noviembre de 2026 en la provincia de Tucumán. La exposición se produjo en un encuentro organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), con participación de referentes judiciales de todo el país. La intervención sanjuanina se inscribió en el debate sobre innovación, transformación digital y sus efectos en la gestión judicial.

Exposición institucional

La disertación estuvo a cargo del Dr. Mauricio Cerezo, subsecretario Administrativo de la Corte de Justicia, y del Mg. Gustavo Moyano, jefe del Área de Inteligencia Artificial de la Dirección de Informática. Ambos expusieron el 13 de noviembre en el Eje 3, titulado “Mesa de casos de éxito sobre innovación en la justicia. Muestreo de tecnologías por los Poderes Judiciales: Oficinas de Desarrollo, Laboratorios y Oficinas de Sistemas”. Según la presentación, la iniciativa forma parte de una política pública institucional impulsada por la Corte de Justicia. Ese encuadre remite al modo en que el Poder Judicial busca incorporar herramientas digitales sin desprenderse del control interno sobre su uso.

Uso y resguardo de datos

Durante su intervención, el Dr. Cerezo sostuvo que la implementación de inteligencia artificial se desarrolla bajo un esquema normativo que, según indicó, garantiza un uso responsable, ético y humano. También destacó que JusticIA funciona como un entorno seguro y controlado, diseñado para evitar la exposición de datos sensibles a modelos externos. Ese punto resulta central en el ámbito judicial, donde la confidencialidad de la información y la trazabilidad de los procesos son condiciones básicas para cualquier herramienta tecnológica. La presentación buscó mostrar que la adopción de IA no se limita a la automatización, sino que exige reglas de uso y resguardos específicos.

Desarrollo técnico

Por su parte, el Mg. Gustavo Moyano detalló aspectos metodológicos y técnicos de la plataforma. Señaló el proceso de optimización de tareas rutinarias y la creación colaborativa de asistentes virtuales junto a distintas dependencias del fuero judicial. Esa integración apunta a ordenar procesos internos y a reducir tiempos en tareas repetitivas, sin desplazar la intervención humana en la toma de decisiones. En términos institucionales, la experiencia fue presentada como un esquema de desarrollo gestionado de manera local.

Proyección federal

La participación de San Juan en el congreso fue presentada como una ratificación de su posicionamiento en la integración de un ecosistema de IA generativa administrado íntegramente de forma local. El foro reunió experiencias de distintos poderes judiciales y funcionó como espacio de intercambio sobre tecnologías aplicadas a la administración de justicia. Para el Poder Judicial sanjuanino, la exposición dejó planteado un antecedente relevante en materia de innovación institucional y de resguardo de información sensible. El próximo punto a seguir es la continuidad de la implementación y la expansión de estas herramientas dentro de las dependencias judiciales provinciales.