El espacio funcionará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario. Habrá stands municipales, gastronomía, artesanías y un escenario común.

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Paseo Federal funcionará como un espacio orientado a mostrar la diversidad cultural, productiva y turística de los 19 departamentos de San Juan.

La propuesta se desarrollará del 20 al 22 de noviembre y parte de una premisa institucional: la provincia se construye desde sus distintos territorios, con identidades, saberes, expresiones artísticas, producciones y modos de habitar propios. En ese marco, el paseo buscará ser un ámbito de encuentro, visibilización y circulación para que cada municipio exponga sus características ante el público.

Ubicado en el predio del Estadio del Bicentenario, el espacio articulará cultura, artesanías, gastronomía, producción local y turismo. Según la organización, los visitantes podrán probar y comprar productos regionales elaborados en cada punto de la provincia. La iniciativa también apunta a fortalecer la participación de las comunas y la presencia de productores y hacedores en el principal acontecimiento cultural de los sanjuaninos.

Stands y escenario común Cada departamento tendrá un stand propio, concebido como una vidriera de identidad y promoción territorial. Además, los municipios podrán participar en un escenario común de música y danza, lo que ampliará la visibilidad de expresiones culturales de distintos puntos de la provincia. El formato combina exposición institucional y programación artística en un mismo espacio.

La propuesta fue impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El objetivo oficial es que la Fiesta Nacional del Sol trascienda el punto de encuentro en el Gran San Juan y funcione como plataforma de reconocimiento para toda la provincia. El dato operativo a seguir es que el Paseo Federal estará activo durante las tres jornadas del evento, entre el 20 y el 22 de noviembre.