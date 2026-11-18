La Municipalidad de Pocito puso en marcha una modificación del Código de Faltas y Convivencia que establece multas de hasta $10.000.000 para conductores de motos, autos y otros rodados con escapes libres, sin silenciador o alterados para aumentar el sonido del motor. La medida quedó formalizada mediante la Ordenanza N.º 6256/2026 y apunta a reducir los ruidos molestos en la vía pública. El esquema sancionatorio va de 50 a 2.000 Unidades de Justicia (UJ), con un valor actual de $5.000 por unidad, según la propia norma. Con ese cálculo, las penalidades oscilan entre $250.000 y $10.000.000.

La regulación no se limita a los escapes completamente abiertos. También alcanza a los sistemas intervenidos para generar detonaciones, explosiones o cortes de motor, además de cualquier modificación destinada a incrementar deliberadamente la contaminación sonora. En términos prácticos, la ordenanza amplía el alcance del control municipal sobre conductas que alteran la convivencia urbana y afectan a zonas residenciales y de circulación intensa. El marco sancionatorio busca cubrir tanto la alteración mecánica del vehículo como el uso destinado a producir ruido excesivo.

Controles y constatación

Para determinar una infracción, los inspectores podrán recurrir a revisiones visuales, evaluaciones técnicas o mediciones con instrumentos homologados, como sonómetros y decibelímetros. Sin embargo, cuando el vehículo presente un escape claramente abierto, removido o sin silenciador, no será obligatorio realizar una medición de ruido para labrar el acta. La disposición facilita la constatación administrativa en casos en los que la infracción resulte evidente a simple vista. Los operativos estarán a cargo de inspectores municipales y podrán realizarse junto con efectivos de la Policía de San Juan y otros organismos competentes.

Retención y decomiso

La ordenanza también prevé el retiro de circulación de los rodados que no cumplan con las exigencias establecidas. Los vehículos podrán ser trasladados al depósito municipal y permanecer allí hasta que sus propietarios regularicen el sistema de escape. Para recuperar la unidad, será necesario demostrar que se realizaron las modificaciones correspondientes y que el vehículo cumple con las exigencias reglamentarias, incluso con una nueva inspección si así se requiere. En paralelo, los escapes secuestrados serán decomisados y podrán ser destruidos o compactados por disposición del Juzgado de Faltas o del área que determine el Ejecutivo municipal.

Agravantes

El régimen incorpora sanciones más severas cuando el uso del vehículo se realiza con la intención de generar ruidos molestos mediante aceleraciones innecesarias, detonaciones o cortes de motor. Si esas conductas ocurren en sectores residenciales, en inmediaciones de hospitales, escuelas, comercios o lugares donde se concentren personas, la multa se duplicará. La penalidad podrá triplicarse cuando las infracciones se cometan de manera grupal. Con ese diseño, Pocito sumó un esquema de sanciones económicas y medidas de secuestro orientado a desincentivar los escapes modificados y a reforzar el control sobre la contaminación sonora en el departamento.