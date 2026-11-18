Las obras incluyeron nuevos despachos para magistrados y otro para la Defensoría Oficial. También se refaccionaron salas y se pintó el edificio.

El 18 de noviembre, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y los ministros Adriana García Nieto y Marcelo Jorge Lima, junto con la defensora general Mónica Sefair, inauguraron obras de refacción y mejoras edilicias en el edificio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La intervención fue parcial y estuvo orientada a optimizar las oficinas del Colegio de Jueces. Entre los trabajos realizados se incluyó la creación de un nuevo despacho exclusivo para un quinto magistrado y un despacho adicional destinado a la Defensoría Oficial. Además, se ejecutó una pintura general completa del edificio, en el marco de los plazos previstos para su puesta en marcha institucional.

Funcionamiento del sistema

Según explicó Olivares Yapur, la Corte de Justicia tomó decisiones para dar “sustentabilidad y acompañamiento al Sistema de Flagrancia”, al que vinculó con el principio de especialidad y con la calidad humana del equipo. También señaló que, pese a tratarse de un Poder Judicial “chico” y con presupuestos acotados, se lograron avances y que la obra mejora el funcionamiento del área.

Por su parte, el juez Ricardo Moine afirmó, en nombre del Colegio de Jueces de Flagrancia, que la obra aporta nuevos despachos funcionales para jueces y defensores, mejora la Sala de Conferencias y optimiza la Sala de Espera. También sostuvo que esa reorganización evita el contacto directo entre testigos de fiscalía y defensa, con el objetivo de garantizar un trabajo más seguro y eficiente.

Durante la visita inaugural, las autoridades recorrieron los espacios renovados y mantuvieron diálogo con magistrados, funcionarios y agentes judiciales que trabajan en el edificio. La puesta en funcionamiento institucional de las mejoras quedó completada con esta inauguración, mientras el sistema de Flagrancia continúa operando con la nueva distribución interna de oficinas y salas.