Del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11 a 21 horas, el espacio reunirá propuestas vinculadas a la producción, los alimentos saludables y la indumentaria, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario.

En el marco de IRONMAN y 51.50, San Juan contará con un Centro de Exposición y Negocios que permitirá conocer la oferta exportable de la provincia y acceder a una amplia variedad de productos vinculados con la alimentación saludable, la indumentaria, la tecnología y las herramientas deportivas.





La iniciativa busca generar oportunidades de vinculación comercial y promover los productos y servicios de San Juan ante visitantes, empresas y potenciales compradores.





La propuesta se desarrollará del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11 a 21 horas, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. En este contexto, la convocatoria invita a los sanjuaninos y a los turistas que visiten la provincia a conocer las distintas propuestas que exhibirán las empresas participantes.