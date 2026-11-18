La provincia participó en una mesa técnica en Mendoza y conoció un sistema de liberación aérea de insectos estériles. También expuso sus avances en cría y liberación de moscas estériles.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAyA), participó los días 16 y 17 de noviembre de la Mesa Técnica Interinstitucional de Moscas de la Fruta, realizada en Mendoza. El encuentro reunió a representantes de los Programas de Control y Erradicación de Moscas de la Fruta (PROCEM) de distintas regiones del país y a equipos técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). La instancia tuvo como eje el intercambio de experiencias y el análisis de herramientas para optimizar el manejo de esta plaga.

Intercambio técnico

Durante las jornadas se revisaron las fortalezas de los programas regionales, las oportunidades de mejora y las herramientas disponibles para el control. En ese marco, San Juan presentó el trabajo que desarrolla en cría y liberación de moscas estériles. Según la información oficial, la provincia expuso sus capacidades técnicas y los avances alcanzados en el marco de sus acciones de protección fitosanitaria.

Visitas y antecedentes

La agenda incluyó visitas técnicas a un establecimiento mendocino dedicado a la producción y empaque de cerezas, reconocido como modelo de Sitio de Producción Libre de Moscas de la Fruta. Allí se observaron los procedimientos y las medidas fitosanitarias aplicadas para resguardar la sanidad de la producción. También se recorrió la Bioplanta Santa Rosa del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) y las instalaciones de Aerotec Argentina.

Técnica del Adulto Frío

En esos espacios se presentó la Técnica del Adulto Frío (TAF), un método de liberación aérea de insectos estériles que San Juan busca incorporar a sus estrategias de control. La provincia tomó contacto con ese sistema como una alternativa para reforzar el combate de la mosca de la fruta, una plaga que afecta a la producción frutícola y exige medidas de control permanentes. La incorporación de nuevas tecnologías aparece así vinculada con la necesidad de sostener la sanidad vegetal y la competitividad del sector agroindustrial.

Próximos pasos

La participación en la mesa técnica permitió fortalecer las capacidades provinciales, conocer nuevas tecnologías y ampliar el intercambio con organismos responsables de la sanidad vegetal en el país. De acuerdo con el texto oficial, San Juan continúa trabajando en la innovación, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de sus estrategias fitosanitarias. El siguiente paso queda sujeto a la evaluación de la TAF y a su eventual incorporación a las acciones de control provinciales.