VerdurasPAPA: $800 - $1000
CAMOTE: $3000 - $3000
ZANAHORIA: $800 - $1200
ZAPALLO TIERNO: $800 - $1000
ZAPALLO INGLÉS: $3000 - $3500
ZAPALLO ANCO: $3000 - $3500
CHOCLO: $1000 - $1300
AJO: $800 - $1000
ACELGA: $800 - $900
ESPINACA: $800 - $1300
TOMATE PERITA: $2000 - $3000
TOMATE PLATENSE: $3500 - $4000
CEBOLLA: $800 - $1500
CEBOLLA DE VERDEO: $600 - $750
PIMIENTO: $5000 - $5500
MORRÓN: $5500 - $6000
BERENJENA: $2800 - $3000
LECHUGA: $500 - $600
PEPINO: $1500 - $2000
BRÓCOLI: $1500 - $2000
REMOLACHA: $1500 - $3000
REPOLLO: $1500 - $2000
RÚCULA: $500 - $600
PALTA: $6000 - $7000
ESPÁRRAGO: $1500 - $2000
CHAUCHA: $1500 - $2500
Frutas
BANANA: $2500 - $2800
MANZANA: $2300 - $2500
NARANJA: $1500 - $2000
DURAZNO: $3500 - $4000
CIRUELA: $10.000 - $12.000
MANDARINA: $2000 - $2500
KIWI: $7000 - $8000
CEREZA: $12.000 - $13.000
LIMÓN: $200 - $400
PERA: $2000 - $3000
POMELO: $2000 - $2500
FRUTILLA: $7000 - $7000
ANANÁ: $5000 - $5500
MANGO: $2000 - $3000
SANDÍA: $1200 - $1500
UVA: $9500 - $12.000
DAMASCO: $2500 - $3500
MELÓN: $5000 - $6500
CarnesASADO: $14.000 - $18.000
BLANDA: $16.000 - $16.500
MOLIDA COMÚN: $5500 - $6000
MOLIDA ESPECIAL: $13.500 - $13.500
PECETO: $18.000 - $22.000
COSTILLA: $12.800 - $15.000
COSTILLA DE CERDO: $9000 - $9500
MATAMBRE: $14.000 - $16.000
MATAMBRE DE CERDO: $8500 - $10.000
CHORIZO: $6500 - $7000
MORCILLA: $4000 - $6500
BONDIOLA: $8000 - $9000
MOLLEJA: $22.000 - $23.000
OSOBUCO X PIEZA: $9000 - $12.000
HÍGADO X CAJA: $4000 - $6000
LENGUA: $9500 - $10.000
HUEVOS (cartón x 30): $5000 - $6000
POLLO: $4000 - $4200
PECHUGA: $7800 - $8700
MONDONGO: $7500 - $8000
PATA MUSLO: $3700 - $4200
BLANDA DE CERDO: $8500 - $9000
MILANESA DE CARNE: $13.000 - $13.500
MILANESA DE CERDO: $8500 - $9000
MILANESA DE POLLO: $3900 - $4000
CHINCHULINES: $5500 - $6000