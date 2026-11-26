La FEHGRA reunió en la provincia a empresarios de todo el país. El debate se centró en la demanda de alojamiento y servicios que puede generar la minería.

El avance de la actividad minera en San Juan abrió una discusión sobre la capacidad de respuesta del turismo, la hotelería y la gastronomía frente a una eventual mayor demanda de servicios. Empresarios y representantes del sector de distintos puntos del país se reunieron en la provincia para analizar oportunidades y necesidades de adaptación. El eje del encuentro fue cómo prepararse para un escenario de crecimiento asociado a los proyectos productivos.

La convocatoria se realizó en el marco de la 241° Reunión del Consejo Directivo y Asamblea de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que eligió a San Juan como sede. La agenda reunió a referentes empresariales con el objetivo de intercambiar experiencias y discutir variables vinculadas al desarrollo del sector. En ese contexto, la provincia quedó ubicada como anfitriona de una discusión nacional sobre servicios y actividad económica.

Demanda y preparación Uno de los temas centrales de la primera jornada fue el vínculo entre el desarrollo minero y la capacidad de alojamiento, provisión de comidas y oferta turística. Según el planteo expuesto en el encuentro, la expansión de los proyectos productivos puede traducirse en mayores requerimientos de infraestructura y servicios para empresas y trabajadores vinculados a esa actividad. Para el entramado local, eso representa una oportunidad de expansión para hoteles, restaurantes y prestadores turísticos.

Balance del encuentro Mariano Carmona, representante del Bureau San Juan, hizo un balance positivo de la actividad y destacó la importancia de reunir a referentes empresariales para intercambiar experiencias y compartir perspectivas sobre el futuro de la industria. La reunión permitió poner en común los desafíos que deja el crecimiento de sectores estratégicos y las condiciones necesarias para responder a esa demanda. También consolidó a la provincia como sede de debates sobre la articulación entre minería y servicios.

Agenda pendiente La programación continuará este viernes con nuevas instancias de intercambio. Entre los temas previstos figura la electromovilidad, es decir, el uso de vehículos impulsados por energía eléctrica y sus efectos sobre la organización productiva. Ese eje se sumará al análisis sobre desarrollo económico y transformación de los servicios vinculados a la actividad minera. La continuidad de la asamblea dejará nuevas definiciones sobre los debates que impulsan FEHGRA y los actores del sector en San Juan.