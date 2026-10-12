San Juan elegirá este miércoles 14 de octubre a la nueva Reina y Virreina de las Personas Mayores para el período 2026-2027. Las candidatas representan a 19 departamentos y llegan a la instancia provincial con el respaldo de sus comunidades, familias y centros de jubilados. La elección no se limita a una distinción simbólica: también funciona como una vidriera de participación, actividad social y continuidad de proyectos personales después de los 60 años.

La nueva soberana provincial reemplazará a Silvia Maldonado, reina saliente, y a Ramona de la Cruz Solar, virreina saliente. En la presentación de las postulantes aparecen recorridos vinculados con el trabajo, la docencia, la producción, la vida barrial, el deporte y la actividad cultural. Ese conjunto de antecedentes explica por qué la convocatoria suele ser leída también como un reconocimiento a trayectorias que siguen activas en la vida pública y comunitaria.

Albardón y Angaco concentran dos perfiles con fuerte inserción territorial. En Albardón, Sonia Sánchez, de 64 años, fue presidenta del Club Sport Argentino en dos oportunidades y se convirtió en la primera mujer en conducir la Liga de Fútbol Albardón-Angaco; además obtuvo premios en el concurso Plato Dulce de su departamento. En Angaco, Adriana del Valle Riveros, de 67 años, combina baile, gimnasia y juegos recreativos con paseos en bicicleta por distintos sectores de San Juan; está jubilada tras trabajar en fincas, viñedos, chacras y una bodega.

Docencia, vida barrial y trabajo comunitario son otros ejes presentes en la nómina. En Calingasta, Patricia Gerónimo de Medrano, conocida como Pato, tiene 60 años y más de 27 años de docencia en distintos niveles, con especialización en el ámbito rural; hoy participa en teatro, folclore, básquet, zumba, canto coral y diseño textil. En Capital, Lola Rodríguez, de 80 años, es vicepresidenta de la Unión Vecinal de Villa del Carril y de la biblioteca Juana Manso. En Caucete, Hortensia Fiheroa de Posse, de 88 años, integra el grupo municipal de Personas Mayores Felicidad y se desempeñó como costurera.

También hay recorridos marcados por la actividad física, la cultura y la resiliencia. En Chimbas, Antonia del Carmen Aguilera, de 78 años, participa en folclore, gimnasia, manualidades y teatro en el Centro de Jubilados Todos a San Patricio. En Iglesia, Raquel Cabello, conocida como Paca, tiene 61 años y convive con su padre de 92 años y con uno de sus nueve hijos; camina, baila cumbia y cuarteto, y prepara pastelitos de pollo, jamón y queso. En Jáchal, Graciela Emilce de los Santos, Grace, de 66 años, comparte humor y música en TikTok, además de participar en Emaús y trabajar en un comercio después de jubilarse.

Los casos de 9 de Julio, Pocito, Rawson y Rivadavia completan el cuadro de candidatas. En 9 de Julio, María Sabina Muro, Yaya, de 70 años, representa a los espacios municipales Recreación Saludable y Neuro Vida, luego de superar un ACV sin secuelas; también se destacó como costurera. En Pocito, Martha Demartini, de 64 años, enseña folclore en el Centro de Jubilados Abuelos Unidos y ya fue virreina en 2024. En Rawson, Susana Castro, de 73 años, sigue vinculada a la peluquería y la estética. En Rivadavia, Mónica Muggiani, de 63 años, representa al barrio Cesap y atraviesa una candidatura después de un tratamiento oncológico con quimioterapia.

La elección de este 14 de octubre dejará definidas a las nuevas representantes provinciales y también servirá como termómetro de una política de participación que se apoya en centros de jubilados, espacios municipales y organizaciones barriales. Las historias reunidas en la competencia muestran trayectorias laborales y comunitarias muy diversas, con un punto en común: la continuidad de la actividad social después de la jubilación. El resultado de la jornada será el dato que cierre la renovación de autoridades para 2026-2027.