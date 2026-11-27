El Servicio Meteorológico Nacional prevé un ascenso sostenido de la temperatura en la provincia. El domingo sería la jornada más calurosa del fin de semana.

Tras dos jornadas consecutivas de tormentas, San Juan dejará atrás la inestabilidad y tendrá un fin de semana con marcado ascenso térmico, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La previsión oficial ubica al domingo como el día más caluroso, con una máxima que podría llegar a los 38 grados.

Viernes con calor moderado

Para este viernes, el SMN anticipa una máxima de 35° y una mínima que también configura una jornada cálida. El cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. Ese comportamiento marca el inicio de una suba de temperaturas que se consolidará durante el fin de semana.

Ascenso durante el sábado y el domingo

El sábado se espera una máxima de 36° y una mínima de 21°, de acuerdo con la misma previsión oficial. El domingo sería la jornada de mayor exigencia térmica, con una máxima de 38° y una mínima de 20°. Ese salto térmico se produce después de dos días marcados por la inestabilidad y la alerta amarilla por tormentas.

Fin de la alerta y cambio de escenario

Con este panorama, la provincia saldrá de la alerta amarilla por tormentas y pasará a un escenario de calor intenso, más propio del verano. El cambio de condiciones resulta relevante para la actividad cotidiana, la organización de tareas al aire libre y la planificación de eventos durante el fin de semana. El dato a seguir es la evolución de la temperatura máxima del domingo, que el SMN ubica en 38 grados.