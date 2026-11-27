El último informe vial oficial indicó que todos los tramos nacionales de la provincia están habilitados. Piden circular con precaución y seguir las indicaciones en ruta.

Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan se encontraban transitables al momento de emitirse el último informe vial, según se comunicó oficialmente.

Pese a que las condiciones de circulación eran favorables, se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución al transitar por los distintos tramos. Entre las recomendaciones, se recordó la importancia de respetar los límites de velocidad y conservar una distancia prudente entre vehículos.

También se solicitó prestar atención a las indicaciones del personal de Vialidad y de las fuerzas de seguridad que se encuentran desplegados en diferentes sectores de las rutas.

Por otra parte, el organismo informó que mantendrá un seguimiento permanente del estado de los caminos y difundirá nuevas actualizaciones a lo largo de la jornada.