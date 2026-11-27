Todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan se encontraban transitables al momento de emitirse el último informe vial, según se comunicó oficialmente.
Pese a que las condiciones de circulación eran favorables, se pidió a los automovilistas extremar las medidas de precaución al transitar por los distintos tramos. Entre las recomendaciones, se recordó la importancia de respetar los límites de velocidad y conservar una distancia prudente entre vehículos.
También se solicitó prestar atención a las indicaciones del personal de Vialidad y de las fuerzas de seguridad que se encuentran desplegados en diferentes sectores de las rutas.
Por otra parte, el organismo informó que mantendrá un seguimiento permanente del estado de los caminos y difundirá nuevas actualizaciones a lo largo de la jornada.