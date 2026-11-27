Un grupo de empresarios de San Juan puso en marcha Nexel.ar, una plataforma digital orientada a la compra y venta de vehículos e inmuebles con servicios de verificación técnica y legal. La iniciativa apunta a reducir riesgos en operaciones que, según sus impulsores, suelen presentar problemas mecánicos, documentación irregular o contingencias jurídicas no advertidas al comprador. El proyecto también incorpora herramientas de inteligencia artificial y funciones de gestión para inmobiliarias y concesionarias.

Origen y alcance

En diálogo con TELESOL DIARIO, el empresario Javier Álvarez explicó que la propuesta surgió a partir de dificultades que, según señaló, se repiten en el funcionamiento de inmobiliarias y agencias de automóviles. La plataforma no se limita a publicar clasificados, sino que busca acompañar todo el proceso de compraventa. Entre sus funciones figuran la publicación de bienes, la verificación previa y herramientas para negociar entre partes. Álvarez sostuvo que el objetivo es ofrecer una operatoria más segura y con información más completa para quienes intervienen en la transacción.

Controles antes de cerrar la operación

Uno de los servicios centrales es la posibilidad de pedir una inspección previa a la compra. En el caso de los automóviles, un profesional se traslada al lugar donde está el rodado y realiza un relevamiento de mecánica, neumáticos, chasis y estado general, para luego entregar un informe. También se ofrece una verificación legal a cargo de un abogado, que revisa la documentación para detectar impedimentos de transferencia, problemas registrales o situaciones vinculadas con sucesiones. Álvarez afirmó: "El comprador corre una perillita solamente para pedir una verificación y la paga. Paga la verificación a un número preacordado, que no hay nada de sorpresas. Después te llega el informe".

Inteligencia artificial y gestión

La plataforma incorpora inteligencia artificial para facilitar búsquedas, automatizar respuestas y generar estadísticas, según explicó Álvarez. Entre las herramientas mencionadas figuran un sistema de consultas mediante chat, alertas por cambios de precio o disponibilidad y la posibilidad de incorporar publicaciones desde otros sistemas sin volver a cargar datos y fotografías. Además, permite realizar ofertas, recibir respuestas, coordinar visitas y gestionar señas. El desarrollo también está pensado para inmobiliarias y concesionarias, con funciones para administrar contratos, ventas, cobros, cuotas y financiaciones, rubros que, de acuerdo con el empresario, requieren sistemas específicos.

Etapa local y expansión

Por el momento, Nexel.ar funciona en una primera etapa en San Juan y trabaja con inmobiliarias y agencias locales para ajustar las herramientas a las necesidades de cada actividad. Álvarez indicó que el objetivo es incorporar mejoras a partir de la experiencia de los primeros usuarios y luego ampliar el mercado a otras provincias. También cuestionó que las plataformas tradicionales no siempre tengan suficiente presencia de publicaciones del interior del país y señaló que las comisiones pueden limitar la oferta. La página ya se encuentra disponible en nexel.ar, mientras el sistema continúa en desarrollo y ajuste técnico.