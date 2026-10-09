La fiesta será el miércoles 14 de octubre, a las 18, en el Estadio Aldo Cantoni. Habrá desfile, coronación y propuestas artísticas y musicales.

La Dirección de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano anunció que la tercera edición de la Fiesta y elección de la Reina Provincial de las Personas Mayores se realizará el 14 de octubre, a las 18, en el Estadio Aldo Cantoni. La jornada incluirá desfile, coronación de la reina provincial y un espectáculo artístico con propuestas musicales.

La convocatoria reunirá a 19 candidatas departamentales, elegidas en cada distrito entre mujeres mayores de 60 años. Según la información oficial, la representación de cada departamento se definirá por desfile y evaluación durante la misma celebración, en la que se elegirá a la Reina Provincial de las Personas Mayores.

Antecedentes y alcance

El Gobierno de San Juan enmarcó la actividad en una tradición provincial que supera los 25 años y que, desde 2016, quedó a cargo del ámbito gubernamental. La propuesta no se limita a la elección de una reina, sino que busca reconocer la participación, la vitalidad y el protagonismo de las personas mayores, además de generar un espacio de encuentro entre representantes de toda la provincia.

Para la elección se conformará un jurado integrado por referentes comunitarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y periodistas. La organización también vinculó la celebración con la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, con el objetivo de visibilizar derechos, oportunidades, autonomía y capacidades de ese grupo etario.

Participación prevista

La convocatoria apunta a la participación de los Centros de Jubilados y de la comunidad en general. La actividad se presenta como un encuentro provincial con una dimensión institucional y social, orientado a reunir a las delegaciones departamentales en una misma sede.

De acuerdo con el anuncio oficial, la fecha ya quedó fijada y el próximo paso será la realización de la fiesta en el Estadio Aldo Cantoni. Hasta entonces, cada departamento mantiene su candidata definida para la instancia provincial.