El Gobierno provincial combinará dos sistemas de construcción para levantar 30 barrios nuevos, con el objetivo de entregar la mayor cantidad posible durante 2027.

El Gobierno de San Juan construirá el 20% de los 30 barrios habitacionales previstos con el sistema de construcción en seco (una técnica con paneles prefabricados que no usa ladrillo ni mezcla húmeda), mientras que el resto se hará con albañilería tradicional. Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, quien explicó cómo se aplicará esta modalidad pensada para acelerar la entrega de viviendas a las familias que las esperan.

"Va a ser mixto. La gran mayoría van a ser con la construcción tradicional, pero sí vamos a seguir en este proceso de poder ir aplicando la construcción en seco", dijo el funcionario.

Villavicencio explicó que la principal ventaja de este sistema es la rapidez de ejecución. "Primero, y el más importante, es la rapidez de ejecución", dijo, y agregó que los beneficios económicos se notan más a medida que avanza la obra.

El funcionario aclaró que, al comienzo, el ahorro económico no es tan notable, pero sí lo es la rapidez y la buena aislación de las viviendas. "Por ahí el tema de aislación también está trabajado y está contemplado que tiene muy buena aislación", explicó.

Si están dadas todas las condiciones, se pueden construir entre 6 y 10 viviendas por mes. Sin embargo, Villavicencio señaló que lo que suele demorar más no es la construcción de la casa, sino la infraestructura que necesita cada barrio: calles y servicios.

Los plazos totales para completar cada proyecto van de 6 a 18 meses, según la cantidad de viviendas y la complejidad de la obra. El objetivo del Gobierno es entregar la mayor cantidad posible de barrios durante 2027.

Villavicencio confirmó además que todos los barrios deberán reservar un porcentaje de viviendas para personas con discapacidad. "Esa es una política del gobernador, una política de Estado de que cada barrio tiene que contar con un porcentaje", sostuvo, y precisó que esa condición ya quedó incluida en la resolución que fija las pautas para los nuevos complejos habitacionales.