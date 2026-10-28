La repavimentación de la avenida de Circunvalación sigue generando demoras en varios cruces de San Juan, sobre todo en el anillo externo. El comisario Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Tránsito (D7), explicó cuáles son los puntos más complicados y pidió a los conductores prever demoras en sus recorridos diarios.

"Lo que ya venía afectado es lo más complicado, Libertador, y ahora Ignacio de la Roza. Esa es la zona que hoy presenta mayores dificultades, aunque la situación varía de acuerdo con el avance de la obra", explicó Díaz.

El jefe del D7 contó que unos 40 efectivos trabajan todos los días en los cortes y en las zonas cercanas, con motoristas que recorren los sectores afectados. La cobertura se extiende buena parte del día y de la noche, con refuerzos según el momento.

"Estamos trabajando desde las 6 hasta después de las 0, cuando terminan las tareas. La cantidad de efectivos aumenta o disminuye de acuerdo con el trabajo que se realiza y con la cantidad de cortes que hay", contó.

Díaz dijo que el operativo requiere coordinación permanente con los responsables de la obra. "Es un gran desafío. Lo primero que hay que decir es que lo hacemos convencidos de que es una obra para el bienestar de todos los sanjuaninos, más allá de que genera muchos inconvenientes durante el proceso", dijo.

El comisario explicó que los horarios de mayor circulación exigen una organización especial por el movimiento comercial, laboral y escolar. "En nuestra provincia, como todos saben, el horario de comercio es cortado. También están los horarios de ingreso a las actividades escolares. Eso genera una alta demanda vehicular durante la mañana, al mediodía y nuevamente por la tarde", dijo.

Para ese escenario, contó que se refuerza la presencia policial y se cambian algunos recorridos para repartir mejor el tránsito. "Estamos trabajando con refuerzos en esos horarios. También hicimos algunos desvíos para que no confluyan todos los vehículos en el mismo cruce", dijo.

Díaz agregó que las medidas se coordinan con las empresas a cargo de los trabajos y con Vialidad Provincial. "Trabajamos permanentemente con ellos para conocer los avances, saber hacia dónde vamos y anticiparnos a los nuevos tramos complejos. También nos ayudan con la señalización y la cartelería", contó.

"Lo que siempre le pedimos a la gente son dos cosas: primero, acatar las indicaciones de la Policía, que está ordenando el tránsito para agilizarlo; y segundo, tener paciencia durante este tiempo y no salir con el horario justo", dijo Díaz.

"Por más voluntad que pongamos para agilizar la circulación, siempre puede haber una pequeña demora o surgir algún imprevisto. Hay que tener esa precaución, aunque estamos llevando adelante el operativo de manera ordenada", agregó. Sobre los choques en las esquinas, reconoció que a veces se producen colisiones, aunque son pocos los casos registrados.

Por último, dijo que las obras viales en otros puntos de San Juan también repercuten en la organización del tránsito. "Todo lo que se trabaja en la circulación nos afecta, porque somos responsables de la seguridad vial y estamos a cargo del control y la fiscalización del tránsito en la provincia", dijo.