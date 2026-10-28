La actividad se realizó en Las Cuevas Encantadas, en el Dique Punta Negra. Formó parte del plan provincial de abordaje de consumos problemáticos.

Este miércoles 28 de octubre, 129 personas en tratamiento por consumos problemáticos realizaron un recorrido de senderismo por los circuitos de montaña de la zona del Dique Punta Negra, en Las Cuevas Encantadas.

La travesía incluyó una caminata de casi una hora y media, un espacio de reflexión y un almuerzo en la cima. Según se informó, la actividad buscó capitalizar la experiencia en contacto con la naturaleza y fortalecer el trabajo en equipo, en el marco de los procesos terapéuticos que se desarrollan en la provincia.

Participaron personas de distintas edades que llevan adelante sus tratamientos en las Casas Convivenciales Proyecto Juan y María del Carmen, y en los Centros de Atención de Día de Chimbas, Rivadavia Centro, Rivadavia La Bebida, Caucete, Pocito y Capital. Para la mayoría, fue la primera visita al embalse ubicado entre Ullum y Zonda.

Dispositivo provincial

La propuesta se enmarca en las acciones de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y en el Plan Estratégico Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2023-2027. También intervienen profesionales y profesores de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto con acompañantes terapéuticos, coordinadores, operadores y un equipo médico.

De acuerdo con la información oficial, el cronograma de entrenamiento y práctica deportiva se desarrolla cada tres meses y permite a quienes están en tratamiento incursionar en distintas disciplinas. Durante 2024, se realizaron básquet, fútbol, vóley, handball y rugby, además del senderismo en esta oportunidad, con cierre en campeonatos internos tras conocer las reglas de cada deporte.

Objetivos terapéuticos

La incorporación de actividades deportivas, educativas, artísticas y de socialización forma parte del abordaje para superar consumos problemáticos. Según la comunicación oficial, esas prácticas apuntan a fortalecer el desarrollo personal, la autoestima, la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto por las normas y la inclusión social. La continuidad del esquema dependerá del calendario previsto por las áreas intervinientes, que mantienen los encuentros trimestrales como parte del tratamiento.