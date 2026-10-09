El miércoles 14 de octubre todas las dependencias del Estado estarán a disposición de las familias e instituciones sanjuaninas en el Colegio Carlos Moyano para la realización de todo tipo de gestiones. Las organizaciones que tengan un trámite terminado pueden solicitar retirarlo en este ámbito para no tener que trasladarse hasta el centro sanjuanino.

El programa San Juan Cerca que reúne a todos los ministerios y secretarías de Estado, con sus dependencias e iniciativas, llegará el próximo miércoles 14 de octubre al Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, ubicado en calle Doctor Ortega y Francia, en las cercanías del Barrio 12 de Diciembre, en Rawson.





En este operativo, las instituciones y familias de la zona podrán hacer todo tipo de trámites y gestiones oficiales que necesiten, sin tener que trasladarse hasta el Centro Cívico u otros domicilios céntricos. Tampoco tendrán que sacar turnos o solicitar entrevistas previamente ya que toda la organización está preparada para que se puedan resolver inquietudes en una misma jornada, en un mismo lugar. La atención será desde las 8 hasta las 13 horas.





Puntualmente en este San Juan Cerca, estará el nuevo equipo móvil de la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), el que está equipado con conectividad directa a las oficinas que están en la calle Santa Fe y Mendoza, por lo que permite iniciar e ingresar trámites vitales para la legalidad y el funcionamiento de estas entidades como si los interesados estuviesen en la Mesa de Entradas de este organismo. Entre otras gestiones se puede solicitar certificado de vigencia de autoridades, estado de balances y existencia de la entidad (Asociaciones Civiles y Fundaciones); obtención de Personería Jurídica para Asociaciones Civiles y Fundaciones; modificación de estatutos; autorización para realizar asamblea general extraordinaria y ordinaria para Asociaciones Civiles y verificación de asambleas; autorización para realizar Reunión Extraordinaria a Fundaciones; inscripción de sociedad por acciones y también cancelación de inscripción de sociedades por acciones; modificación de estatutos y aumentos de capital para sociedades por acciones, transformación y fusión; solicitud de constitución de Federaciones; renuncia de autoridades para Asociaciones Civiles; rúbrica de libros para Asociaciones Civiles y para Fundaciones; solicitud de designación de Triunvirato Normalizador para Asociaciones Civiles, obtención de copias certificadas para Asociaciones Civiles y Fundaciones; solicitud para apertura de filial o delegación; solicitud de certificado de Expediente de Personería Jurídica en Trámite.





Además, el director de la IGPJ, Gerardo Guerri, especificó que aquellas instituciones o particulares de Rawson o departamentos cercanos que necesiten retirar documentación de una gestión finalizada solamente tendrán que informarlo enviando un mail a [email protected] . Hay tiempo hasta el martes 13 de octubre a las 12 horas para poder hacer esta solicitud y luego, en lugar de tener que trasladarse hasta la dependencia céntrica, directamente presentarse en la sede escolar dónde se realiza el San Juan Cerca y así obtener estos registros o avales.





A su vez en este operativo integral habrá una colecta de sangre propuesta desde el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) no sólo para sostener el abastecimiento de sangre, un elemento fundamental para la vida de las personas que transitan una enfermedad o deben sortear una emergencia médica, una cirugía o sobrevivir a un accidente. Pero además para incentivar a la toma de conciencia de los sanjuaninos para que se conviertan en donantes voluntarios habituales. Hay que tener en cuenta que más allá de ser una acción altruista, la donación de sangre salva vida ya que de una misma extracción se pueden obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas.





Los requisitos para sumarse a esta colecta son que los interesados tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos y no tengan síntomas de dolor de garganta, diarrea o fiebre. Solo se recomienda esperar para ser donantes si entre los últimos 6 a 12 meses, se tuvo alguna cirugía, múltiples parejas sexuales o se tatuó, se colocó un piercing o se hizo cualquier tipo de tratamientos estéticos que incluyan agujas, acupuntura o similares. Si, en cambio, se puede ser parte de la campaña, pese a tener hipertensión controlada; estar en tratamiento por hipotiroidismo y si se es diabético, pero no requiere insulina. Las personas antes de someterse a la extracción deben desayunar regularmente como lo hacen en sus rutinas, inclusive se pide que descansen bien la noche anterior y se hidraten lo suficiente desde varias horas antes. Hay que llevar el DNI (físico) y si es virtual, bajado de la plataforma Mi Argentina.





Otras gestiones a disposición

En este San Juan Cerca a realizarse en Rawson, se podrá gestionar DNI y tarjeta SUBE; crear cuentas en el Ciudadano Digital y recuperar contraseñas; hacer consultas sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir; pedir asesoramiento sobre impuestos inmobiliario y automotor; activar notebooks y netbooks, consultar sobre regularización dominial y pedir asesoramiento laboral y previsional.





También se podrá hacer controles de salud no sólo de signos vitales, peso y talla sino también vacunación, Medicina de Familia (pediátrica y de adultos), Salud Mental, Odontología, Laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas). En este operativo además a través del programa Onco San Juan estará presente la Fundación del Sanatorio Argentino con la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata. Esto implica la realización de exámenes de laboratorio del antígeno prostático a varones mayores de 40 años, con antecedentes familiares oncológicos de 1° y 2° grado o a mayores de 45 años sin antecedentes. Los interesados deben asistir en ayunas.





Los docentes podrán registrar títulos, legalizar copas, consultar expedientes; los alumnos podrán consultar sobre Plan FinEs y becas Progresar; quienes necesiten regularizar deudas e imprimir boletas del IPV inclusive informarse sobre requisitos para nuevas inscripciones de futuros barrios podrán hacerlo. Se podrá solicitar certificados de antecedentes policiales y la localización de objetos robados; también sobre subsidios provinciales y nacionales aplicados a la tarifa eléctrica y hacer reclamos en EPRE, también estará OSSE ofreciendo servicios similares respecto del agua potable. Se hará la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas a perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos y se compartirá información sobre planes de forestación, poda, erradicación de árboles. Habrá charlas de tenencia responsable y turnos de castración de mascotas.





Entre otras gestiones se podrá solicitar el Certificado Único de Discapacidad; inscribirse al Registro de Emprendedores; consultar sobre programas para Cooperativas y Mutuales, Asistencia, Género y Personas Mayores.





Estos operativos son coordinados desde la Dirección de Políticas para la Equidad y cuentan con la participación de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Gobierno; de Salud; de Educación; de Economía, Finanzas y Hacienda; de la Producción, Trabajo e Innovación; de Turismo, Cultura y Deporte; la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.