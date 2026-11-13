Además de los trámites y gestiones de todos los ministerios y secretarías de Estado, en este operativo integral estarán presentes hospitales y dependencias sanitarias, también clínicas e instituciones haciendo análisis de antígeno prostático, colectas de sangre y cortes de cabello para confeccionar pelucas. También brindarán asesoramiento. Será el 18 de noviembre.

Uno de los últimos operativos integrales del año tendrá lugar en el departamento Capital, este miércoles 18 de noviembre, desde las 8:30 y hasta las 13:30 horas. El punto de encuentro será en la Escuela Comandante Cabot, ubicada en calle Mary O’ Graham 74 este, entre Tucumán y Mendoza, en el barrio del mismo nombre del establecimiento, en Concepción.





Allí estarán disponibles todas las dependencias ministeriales y de secretarías de Estado, para que las familias sanjuaninas puedan realizar todo tipo de trámites y consultas, inclusive atención médica o veterinaria para sus mascotas.





De hecho, en esta oportunidad habrá un despliegue de instituciones públicas y privadas abocadas a la promoción de la salud, la prevención y la detección del cáncer, puntualmente el de próstata por ser noviembre el mes que, en Argentina, se dedica a la concientización de esta enfermedad. Coincide con que cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre y la fecha es una oportunidad para hacer campañas de salud masculina, teniendo en cuenta que el tumor de próstata es el más frecuente en los varones con una incidencia de entre 11.600 y 13.000 casos nuevos por año en el país, aproximadamente.





Convocados a través del programa Onco San Juan -que se lleva adelante desde la Dirección de Políticas para la Equidad- estará presente la Fundación del Sanatorio Argentino realizando análisis de laboratorio de antígeno prostático a varones de más de 40 años con antecedentes familiares de 1° y 2° grado o en mayores de 45 años sin historial médico familiar vinculado a la patología. Habrá un cupo de 40 estudios disponibles.





A su vez, profesionales del Ministerio de Salud de la provincia harán tests de detección temprana del cáncer de próstata para reforzar los objetivos de prevención.

Inclusive desde el IPEHM (Instituto Provincial de Hemoterapia) se sumarán a este operativo con una colecta de sangre voluntaria no sólo para mantener el abastecimiento de sangre y otros componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), sino también para concientizar sobre la importancia de contar con este elemento vital, especialmente en casos de pacientes oncológicos para que mediante la solidaridad no tengan que depender de los donantes de reposición habituales como sus familiares o amigos.





La ong “Cadena de Favores” con su peluquero estará al frente de cortes de pelo a quienes quieran donarlo para la confección de pelucas oncológicas que luego se entregan de manera gratuita a quien necesite suplir la pérdida de cabello por la aplicación de drogas como parte de tratamientos oncológicos.





Otras instituciones como IMU Instituto Médico Urológico; COE Centro Oncológico de Excelencia e Investigación Clínica, inclusive el INCUCAI y el Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia estarán en el San Juan Cerca informando y asesorando sobre el alcance de los tratamientos que brindan a pacientes oncológicos y también sobre la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Además, estarán Sacro Yoga explicando como esta disciplina oriental ayuda a mejorar la calidad de vida, reducir los niveles de estrés y ansiedad y acompañar la recuperación física y emocional de los pacientes; Charade Tatuajes que utiliza estas herramientas para la sanación física y emocional transformando cicatrices en obras de arte y miembros de la Iglesia Presencia de Dios, quienes acompañan emocional y espiritualmente a personas que padecen cáncer y sus familias.





Requisitos para realizarse los estudios y la donación de cabello

.Para el análisis de antígeno prostático específico (PSA): Además de los requisitos de edad, factores de riesgo y antecedentes familiares; los interesados deben evitar mantener relaciones sexuales durante las 48 horas previas a la extracción; no utilizar bicicletas, bicicletas fijas ni motocicletas durante ese mismo período. Deben presentarse en ayunas y llevar DNI.





.Para donar sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y no presentar síntomas de dolor de garganta, diarrea o fiebre. Si se donó sangre hace menos de 12 meses y se sometió a alguna cirugía, tuvo en ese lapso múltiples parejas sexuales o se tatuó, se colocó un piercing o se hizo cualquier tipo de tratamientos estéticos que incluyan agujas, acupuntura o similares, conviene esperar. Si, en cambio, se puede ser parte de la campaña, pese a tener hipertensión controlada; estar en tratamiento por hipotiroidismo y si se es diabético, pero no requiere insulina. Las personas antes de someterse a la extracción deben desayunar regularmente como lo hacen en sus rutinas, inclusive se pide que descansen bien la noche anterior y se hidraten lo suficiente desde varias horas antes. Hay que llevar el DNI (físico) y si es virtual, bajado de la plataforma Mi Argentina.





.Para donar cabello: tener un largo mínimo entre 15 y 25 centímetros, el pelo debe estar limpio, seco y en buen estado general. No hay mínimo de edad.





Otras prestaciones para realizar

Se podrá hacer controles de signos vitales, peso y talla; de Medicina de Familia tanto para adultos como pediatría; Salud Mental, Odontología, vacunación y análisis de laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas, etc).

En este San Juan Cerca en Capital se podrá gestionar DNI y Tarjeta SUBE; crear cuentas en el Ciudadano Digital y recuperar contraseñas; hacer consultas sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir; pedir asesoramiento sobre impuestos inmobiliario y automotor; activar notebooks y netbooks, consultar sobre regularización dominial. Se podrá consultar sobre Plan FinEs y becas Progresar en Educación; quienes necesiten regularizar deudas e imprimir boletas del IPV inclusive informarse sobre requisitos para nuevas inscripciones de futuros barrios podrán hacerlo. Se podrá solicitar certificados de antecedentes policiales y la localización de objetos robados; también sobre subsidios provinciales y nacionales aplicados a la tarifa eléctrica y hacer reclamos en EPRE, también estará OSSE ofreciendo servicios similares respecto del agua potable. Se hará la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas a perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos y se compartirá información sobre planes de forestación, poda, erradicación de árboles.





Entre otras gestiones se podrá solicitar el Certificado Único de Discapacidad; inscribirse al Registro de Emprendedores; consultar sobre programas para Cooperativas y Mutuales, Asistencia, Género y Personas Mayores, entre otros.