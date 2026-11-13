La iniciativa impulsada por la jefa comunal Daniela Rodríguez recibió el respaldo de todos los concejales. La medida permitirá avanzar en el reconocimiento de la trayectoria, antigüedad y carrera administrativa de trabajadores de planta permanente, después de cuatro años sin una recategorización de estas características.

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por la intendenta Daniela Rodríguez para avanzar con la recategorización de 256 trabajadores municipales de planta permanente, una medida que representa un importante reconocimiento a la trayectoria laboral de los agentes que diariamente cumplen funciones en distintas dependencias del municipio.





La iniciativa había sido impulsada por la intendenta con el objetivo de actualizar la situación escalafonaria de los empleados, teniendo en cuenta su antigüedad, responsabilidades y años de servicio. La última recategorización de estas características se había realizado en 2022.





La aprobación se produjo luego de que el Ejecutivo Municipal elevara el proyecto para su tratamiento legislativo, tras mantener encuentros con representantes de los gremios SUOEM y UPCN, donde se abordaron los alcances de la propuesta y la importancia de avanzar en el reconocimiento de la carrera administrativa.





La decisión adquirió especial relevancia en un contexto económico complejo, en el que la Municipalidad continúa administrando sus recursos con un presupuesto reconducido. Pese a estas limitaciones, Rodríguez había definido la recategorización como una de las prioridades de su gestión en materia de derechos laborales.





En ese marco, la intendenta destacó que “tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad. Detrás de cada empleado hay años de esfuerzo, responsabilidades y un compromiso diario con nuestro municipio que merece ser reconocido”.





“Gobernar es tomar decisiones, incluso en momentos económicos difíciles. Desde el primer día asumimos el compromiso de valorar a quienes sostienen el funcionamiento de nuestra Municipalidad, y hoy estamos dando un paso muy importante para cumplir con nuestra palabra”, expresó Daniela.





La medida alcanza a agentes que desempeñan tareas en áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, entre otras dependencias que forman parte del funcionamiento cotidiano del municipio.





Con el acompañamiento unánime del cuerpo deliberativo, el proyecto superó una instancia fundamental para su implementación y deberá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.





La aprobación representa un avance en el reconocimiento de los derechos laborales de 256 trabajadores de Chimbas, a partir de una decisión impulsada por la gestión de Daniela Rodríguez que recibió el respaldo de la totalidad de los concejales.





“Este es un reconocimiento para 256 trabajadores y sus familias. Seguiremos trabajando para fortalecer la carrera municipal, respetar sus derechos y construir una institución que valore a las personas que todos los días trabajan por nuestro querido Chimbas”, concluyó Rodríguez.