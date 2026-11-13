Durante 2026, establecimientos de salud de la provincia realizaron procedimientos que hasta ahora no se habían concretado en el sistema público local.

Cirugías cardiovasculares, neonatales, traumatológicas y fetales, junto con nuevas prácticas de procuración de órganos y tejidos, reflejan el crecimiento de la capacidad de respuesta sanitaria, gracias a la infraestructura, el equipamiento y la formación de los equipos profesionales





La salud pública de San Juan sumó durante 2026 una serie de avances médicos que marcaron un antes y un después en la capacidad de atención de sus hospitales. A través de intervenciones inéditas y procedimientos de alta complejidad, los equipos profesionales lograron resolver patologías que hasta ahora requerían, en muchos casos, recurrir a centros especializados fuera de la provincia o al ámbito privado.





Estos avances tienen un denominador común: la combinación de infraestructura hospitalaria, tecnología, capacitación permanente y el compromiso del capital humano que integra el sistema sanitario provincial. Una capacidad que se traduce en más oportunidades de diagnóstico y tratamiento para los sanjuaninos, con acceso a prestaciones especializadas dentro de la salud pública.





Entre los hitos del año se destacan las intervenciones realizadas en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, que incorporó nuevas técnicas en traumatología infantil, cirugía fetal, cardiología y atención neonatal. También hubo avances en el Hospital Federico Cantoni de Pocito y en el Hospital 25 de Mayo, demostrando que el desarrollo de la salud pública alcanza a establecimientos de distintos puntos de la provincia.





Uno de los procedimientos inéditos se realizó en el Hospital Federico Cantoni de Pocito, donde profesionales del establecimiento concretaron, por primera vez en el sistema público provincial, un reemplazo total de tobillo acompañado de una osteotomía correctiva del calcáneo. La intervención, realizada el 29 de abril, permitió tratar las secuelas de una fractura grave de pie y tobillo y tuvo como objetivo recuperar la movilidad de la articulación. El paciente evolucionó favorablemente.





En el Hospital Rawson, los avances abarcaron distintas especialidades. En traumatología infantojuvenil se realizaron por primera vez dos osteotomías periacetabulares de Ganz para tratar la displasia de cadera en niños. Las intervenciones estuvieron a cargo del especialista invitado Martín D’Elía, junto con el equipo local, que además recibió capacitación directa en técnicas quirúrgicas de preservación articular.





Este procedimiento permite evitar un reemplazo de cadera y prevenir el desarrollo de artrosis prematura, con mejores perspectivas funcionales para los pacientes.





Otro hito fue la realización de una cirugía láser intrafetal, inédita en San Juan. La Unidad de Medicina Fetal del Hospital Rawson intervino un embarazo gemelar afectado por la secuencia TRAP, una anomalía poco frecuente que ponía en riesgo la vida del bebé en desarrollo. Mediante una fibra óptica guiada por ecografía se logró ocluir el flujo sanguíneo anómalo, evitando complicaciones graves y permitiendo que el embarazo continuara su evolución.





La capacidad de respuesta también se refleja en el programa de cirugías neonatales del Rawson. Actualmente, el hospital resuelve patologías cardiovasculares, digestivas y malformaciones congénitas en bebés prematuros, incluso en pacientes de muy bajo peso. Entre las intervenciones se encuentra el cierre quirúrgico del ductus arterioso cuando el tratamiento médico no resulta efectivo, además de reconstrucciones por atresia de esófago y duodeno, cirugías de hernias diafragmáticas y corrección de malformaciones como gastrosquisis y onfalocele.





Un avance fundamental en esta especialidad es la posibilidad de realizar las cirugías dentro de la propia unidad de Neonatología. En lugar de trasladar a bebés de apenas 500 o 700 gramos, el equipo quirúrgico se desplaza hasta el lugar donde permanecen internados. Para ello, el hospital cuenta con un espacio acondicionado y tecnología específica, como la incubadora Giraffe, que permite mantener la estabilidad térmica y el soporte respiratorio durante el procedimiento. Esta modalidad reduce los riesgos asociados al traslado y permite que los bebés permanezcan bajo el cuidado de los profesionales que conocen su evolución desde el nacimiento.





Por su parte, el Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga recibió la acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT). El reconocimiento certifica el cumplimiento de estándares de calidad, seguridad y formación académica, y pone en valor el desarrollo de un servicio que fue creado hace apenas un año y medio y que actualmente es el único de esta especialidad dentro del sistema público provincial.





Ablaciones: más complejidad y nuevas oportunidades para los pacientes





La incorporación de procedimientos de alta complejidad también alcanzó al área cardiovascular y a la procuración de órganos y tejidos.

El Departamento de Electrofisiología del Servicio de Cardiología del Hospital Rawson concretó tres ablaciones complejas por primera vez en la salud pública provincial. Dos de ellas fueron ablaciones de venas pulmonares para tratar la fibrilación auricular mediante el sistema Farapulse de campo pulsado.





La tercera abordó una arritmia ventricular mediante mapeo electroanatómico y radiofrecuencia.

Los pacientes evolucionaron favorablemente y permanecen sin arritmias. Se trata de procedimientos mínimamente invasivos que permiten mejorar el pronóstico, la sobrevida y la calidad de vida de quienes presentan estas patologías. El avance amplía, además, las prestaciones disponibles para personas sin obra social, que pueden acceder a tratamientos especializados dentro del sistema público.





En el interior provincial también se registró un hecho histórico en materia de donación. El Hospital 25 de Mayo realizó su primera ablación de córneas con un equipo propio de diez profesionales, en su mayoría enfermeros, capacitados por el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA).





La experiencia tuvo un valor especial porque permitió completar por primera vez en la periferia provincial todo el proceso de procuración: desde la detección de un potencial donante y la comunicación con la familia hasta la ablación del tejido. La iniciativa fortalece la capacidad del hospital para incorporar estas prácticas a su actividad habitual y avanzar hacia su futura calificación como Hospital Donante.





Estos procedimientos reflejan que los avances de la salud pública no se limitan a la incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas. También implican formar equipos locales, descentralizar prestaciones, fortalecer los hospitales del interior y generar condiciones para que más personas puedan recibir atención especializada cerca de sus hogares.





Por otro lado, el Hospital Marcial Quiroga concretó su primer operativo de donación multiorgánica, constituyendo un hito para la institución y un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema público de salud de San Juan. La intervención fue posible gracias al trabajo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Instituto de Ablación e Implante de San Juan (INAISA).





La cirugía de ablación se realizó en los quirófanos del hospital sobre un donante fallecido. El procedimiento permitió la procuración de múltiples órganos destinados a pacientes en lista de espera, entre ellos un receptor pediátrico.





Cada uno de estos hitos representa una oportunidad concreta para los pacientes y sus familias: evitar derivaciones, acceder a tratamientos oportunos, recuperar funciones, mejorar su calidad de vida y, en los casos más complejos, salvar vidas.

La infraestructura y el equipamiento son pilares fundamentales, pero detrás de cada intervención hay equipos médicos, enfermeros, técnicos, instrumentadores y profesionales que se capacitan, trabajan de manera coordinada y amplían las posibilidades de respuesta del sistema sanitario.





Es esa articulación entre recursos y capital humano la que permite que los hospitales sanjuaninos sigan incorporando prestaciones y alcancen nuevos niveles de complejidad en beneficio de toda la sociedad.