La Sala de la Corte de Justicia que deberá revisar las condenas dictadas en la megacausa de las expropiaciones quedó finalmente conformada con el camarista penal Renato Roca y los jueces civiles Esteban De la Torre y Ernesto Escobar. La definición llega a más de 16 meses del fallo del 4 de julio de 2025 y casi 15 meses después de que las defensas presentaran sus recursos extraordinarios. El tribunal deberá resolver si confirma, modifica o revoca total o parcialmente las penas impuestas en esa causa.

El expediente tiene como antecedente la sentencia de 4 de julio de 2025, cuando un tribunal condenó a nueve acusados por integrar, según esa resolución, una asociación ilícita que habría inflado el valor de terrenos expropiados por el Estado para apropiarse de sumas de dinero público. Las defensas presentaron sus planteos el 20 de agosto de 2025 y, desde entonces, la integración de la Sala quedó demorada por una serie de inhibiciones y recusaciones. Según fuentes calificadas, los cinco ministros de la Corte se habían apartado por vínculos con el expediente o por relaciones de amistad con imputados.

Recusaciones rechazadas

Las mismas fuentes indicaron que Roca, De la Torre y Escobar fueron los magistrados que ya habían aceptado intervenir para analizar, en una primera instancia, si eran correctas las excusaciones del camarista penal Víctor Muñoz Carpino y del juez laboral Mariano Ibáñez. Una vez confirmada su integración, las defensas impulsaron nuevos planteos para apartar a dos de ellos. Uno de los pedidos se dirigió contra Roca, por su participación en un incidente de una causa en la que habría estado investigado el abogado Santiago Graffigna, aunque no se trataría de un expediente de expropiaciones. Ese planteo fue rechazado.

El otro cuestionamiento apuntó contra Escobar por su paso político como jefe de Asesores de la Secretaría General de la Gobernación durante la gestión uñaquista. De acuerdo con las fuentes, esa línea de recusación fue rechazada, como también ocurrió en otros casos en los que las defensas intentaron sostener una supuesta intencionalidad política. Tras resolver esos pedidos, los tres jueces evaluaron las inhibiciones del resto de los magistrados sorteados para integrar el tribunal.

Inhibiciones aceptadas

La Sala integrada por Roca, De la Torre y Escobar también analizó las excusaciones de Muñoz Carpino e Ibáñez, además de las de otros sorteados, entre ellos los camaristas penales Eduardo Raed y Ana Lía Larrea, y los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Sergio Saffe. Según las fuentes consultadas, el tridente aceptó todas las inhibiciones. Con esa decisión, quedó cerrada la conformación del tribunal que empezará a estudiar los recursos extraordinarios de revisión contra la sentencia de 2025.

En ese fallo, la jueza Silvina Rosso y sus colegas Martín Heredia y Matías Parrón impusieron 7 años y 8 meses de prisión efectiva a Santiago Graffigna, considerado el líder de la organización ilícita. También condenaron a Horacio Alday a 6 años; a Carlos Macchi a 6 años y 2 meses; a Mario Díaz a 6 años; a Ana María Melvin a 4 años; a José Moreno a 3 años; a Néstor Adán Ruiz a 4 años y 6 meses; a Juan Pablo Quiroga a 3 años; y a Víctor Hugo Bustos a 3 años y 6 meses. Con la Sala ya definida, el próximo paso será el análisis de fondo de esos recursos, en una instancia que puede ratificar o alterar el alcance de las condenas.