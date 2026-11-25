La provincia formó agentes de distintos departamentos para mejorar la primera intervención en casos de violencia intrafamiliar. El cierre del seminario está previsto para el 2 de diciembre.

San Juan registró este año tres femicidios, un dato que volvió a ubicar en primer plano la necesidad de fortalecer la respuesta estatal ante la violencia contra las mujeres. En ese marco, y en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, la provincia avanza en la formación de una red de policías especializados en violencia intrafamiliar y de género.

Valeria Díaz, directora de Género, explicó que el objetivo es reforzar la primera intervención policial. “La idea es que los agentes que llegan primero a una situación de violencia sepan cómo intervenir y cuáles son los pasos que deben seguir”, dijo. La capacitación apunta a que esa respuesta inicial no dependa solo de la experiencia individual del personal, sino de criterios comunes de actuación.

Ocho encuentros integran el seminario, que comenzó en septiembre con la participación de agentes de distintos departamentos, entre ellos Valle Fértil y Sarmiento. Durante las clases se trabajaron protocolos de actuación, herramientas psicológicas y legales, los dispositivos de asistencia disponibles en la provincia y los pasos previstos para intervenir ante un caso de violencia. La iniciativa busca también que la formación alcance a localidades alejadas, donde las distancias pueden demorar el acceso a los recursos de asistencia.

Participación institucional En la propuesta intervienen la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan, con disertantes de la Policía Federal. Según Díaz, la meta es que los agentes capacitados se conviertan en referentes dentro de sus departamentos para lograr una intervención más rápida y coordinada. “Es fundamental que quienes reciben la primera consulta sepan cómo acompañar, orientar y activar los mecanismos de asistencia disponibles”, señaló.

El cierre del seminario está previsto para el 2 de diciembre. Además, Díaz anunció otras dos actividades: el 26 de noviembre a las 17.30 habrá una capacitación sobre violencia digital en el Foro de Abogados, con herramientas para resguardar pruebas e identificar cuándo se configura un delito, y el viernes el Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal realizarán jornadas sobre situaciones de violencia que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Las mujeres que atraviesan una situación de violencia pueden comunicarse de manera gratuita y durante las 24 horas a la línea 144, el canal nacional de orientación y asistencia vigente en todo el país.