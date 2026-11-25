La advertencia rige para la noche del miércoles 25 de noviembre en zonas de precordillera de San Juan. Se prevén lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas.

La Dirección de Protección Civil informó que para la noche del miércoles 25 de noviembre se espera la ocurrencia de tormentas con alerta amarilla en zonas de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda. La advertencia alcanza a áreas donde el fenómeno puede presentarse con lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes. El dato importa porque el organismo provincial anticipó condiciones que pueden afectar la circulación, la actividad al aire libre y la seguridad de viviendas y vehículos.

Según el parte oficial, el área será afectada por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. La estimación de lluvia acumulada se ubica entre 20 y 40 milímetros, aunque el organismo advirtió que esos valores pueden ser superados de manera local. En términos operativos, se trata de un escenario que exige prevención en zonas urbanas y rurales expuestas a anegamientos o caída de granizo.

Medidas de prevención

La repartición recordó los teléfonos de emergencia: 103 para Protección Civil y 911 para emergencias. También recomendó revisar techos, bajadas de agua y desagües, retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua y mantener cerradas puertas y ventanas. En la vivienda, sugirió desenchufar artefactos eléctricos, no sacar la basura, resguardar a las mascotas y permanecer en el domicilio si no es necesario circular.

Entre las medidas difundidas, el organismo pidió preparar un kit familiar de emergencia con botiquín, medicación habitual, linterna, radio, documentación básica, ropa para lluvia, manta, muda de ropa, agua mineral y alimentos enlatados en buen estado. También recomendó usar calzado aislante y higienizar las viviendas con una mezcla de 1 taza de lavandina cada 15 litros de agua. En la vía pública, indicó no transitar por calles inundadas o anegadas, buscar resguardo y, en caso de conducir, usar luces bajas, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

Durante la tormenta

La Dirección de Protección Civil también incluyó pautas para episodios de granizo: permanecer a resguardo, evitar salir y conservar la calma, especialmente en presencia de niños, adultos mayores y mascotas. Una vez finalizado el fenómeno, pidió verificar el estado de techos, cañerías y ventanas, y comunicarse con los organismos oficiales si se detectan daños graves que puedan poner en riesgo a vecinos o a quienes habitan la vivienda. El organismo insistió en seguir atento a los comunicados oficiales mientras dure la inestabilidad prevista para la jornada.