Desde este miércoles rige una ampliación del corte por la repavimentación de la Avenida de Circunvalación. El desvío obliga a salir por calle Mendoza y retomar después de Urquiza.

Desde este miércoles se amplió el corte de tránsito en el anillo externo de la Avenida de Circunvalación, en San Juan, por el avance de la obra de repavimentación integral. La medida impacta sobre una de las vías de mayor circulación diaria de la capital provincial. El cambio se enmarca en un esquema de trabajo por etapas que modifica la circulación a medida que progresa la intervención.

La obra comprende la renovación de los 16 kilómetros de la traza, identificada como Ruta Nacional A014. Los trabajos comenzaron el lunes 10 de agosto y avanzan de manera progresiva, según el cronograma informado para la ejecución. En ese contexto, el nuevo tramo cortado se suma a las restricciones ya vigentes sobre la avenida.

Desvío vigente Quienes transiten por el anillo externo deben tomar la salida hacia calle Mendoza. Desde allí, el recorrido continúa por el lateral de la Circunvalación hasta retomar la avenida en la rampa de acceso ubicada después de calle Urquiza. Ese esquema busca mantener la circulación mientras se ejecutan los trabajos sobre la calzada principal.

Las autoridades recomendaron a los vecinos utilizar vías alternativas para reducir demoras y evitar embotellamientos en los horarios de mayor tránsito. También pidieron respetar la señalización colocada en la zona y circular con precaución. El cumplimiento de esos desvíos será determinante mientras se sostenga el plan de repavimentación por sectores.