En el departamento Iglesia se realizó el acto de imposición del nombre Comisario General Jorge Carbajal al Destacamento de Bomberos N.º 8 de Las Flores. La ceremonia contó con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; el diputado departamental Gustavo Deguer; el jefe de Policía, Néstor Álvarez; autoridades policiales y familiares del homenajeado.

La medida quedó formalizada a través de la Ley Provincial N.º 2841-P, sancionada por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por Gustavo Deguer. El artículo primero de la norma establece la imposición del nombre del comisario general Jorge Carbajal al Destacamento de Bomberos N.º 8. La ley enmarca el reconocimiento en su trayectoria, vocación de servicio, compromiso y entrega a la comunidad sanjuanina.

Acto y reconocimiento Durante la ceremonia se leyó la ley, se entregó un ejemplar a los familiares y se descubrió una placa conmemorativa que identifica oficialmente al destacamento con su nuevo nombre. También se realizó un homenaje a la memoria de Carbajal, con un toque de silencio interpretado por la Banda de Música de la Policía de San Juan. La secuencia del acto dejó formalizado el cambio de denominación en un edificio que cumple funciones operativas en la zona.

Trayectoria y ascenso póstumo Enrique Delgado sostuvo que “me quedo con tres palabras, gratitud, amor y esperanza, hoy se resume en eso, un reconocimiento a un hombre que falleció haciendo lo que siempre hizo”. También afirmó que, desde su ingreso a la escuela de cadetes de la Policía de San Juan y su paso por la formación de oficial, comenzó a servir a la provincia como bombero. Además, señaló que el gobernador dispuso el ascenso post mortem de Carbajal de comisario mayor a comisario general, en el marco del reconocimiento a “estos cuatro héroes sanjuaninos”.

Familia y memoria La hermana del homenajeado, Rita Carbajal, expresó el agradecimiento de la familia por la imposición del nombre al destacamento de bomberos del distrito de Las Flores. Indicó que Jorge Carbajal era oriundo de Buena Esperanza, que estudió con esfuerzo y vocación, se recibió de oficial y tuvo como primer destino la dirección de bomberos. También señaló que su vida se apagó mientras realizaba una capacitación vinculada con su profesión, en una tragedia aérea que enlutó a la provincia.

El reconocimiento busca mantener su memoria vinculada a un espacio donde se trabaja en prevención, asistencia y protección de las familias sanjuaninas. Con la sanción de la Ley Provincial N.º 2841-P, el nombre de Jorge Carbajal queda incorporado de manera permanente al destacamento de Las Flores, mientras la Policía de San Juan y la comunidad mantienen pendiente el recuerdo de los otros tres efectivos mencionados en el acto.