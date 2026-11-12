La Dirección de Asuntos Previsionales recibió 5.400 consultas en 2026 y 1.600 trámites iniciados. El servicio apunta a revisar aportes y regularizar deudas antes de la edad jubilatoria.

El Gobierno de San Juan impulsa un servicio de asesoramiento previsional para que trabajadores y trabajadoras revisen su situación hasta diez años antes de alcanzar la edad jubilatoria. La propuesta busca detectar aportes no registrados y, cuando corresponda, definir un plan de pago para regularizar períodos adeudados.

El programa está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, con el objetivo de anticipar la verificación de aportes y evitar que el trámite se complique al llegar a la edad de retiro. Desde el área explicaron que la revisión temprana permite analizar cada caso particular y ordenar la documentación con tiempo.

Requisitos y edad

La edad jubilatoria ordinaria es de 60 años para las mujeres y 65 para los varones, con un requisito general de 30 años de aportes. En una entrevista con Radio Del Sur, desde el área señalaron: “Lo que buscamos es que puedan llegar a la edad jubilatoria con los dos requisitos cumplidos: la edad y los 30 años de aportes”.

Consultas en aumento

Según la Dirección de Asuntos Previsionales, en lo que va de 2026 se recibieron aproximadamente 5.400 consultas y unas 1.600 personas iniciaron sus trámites jubilatorios. El organismo, sin embargo, considera que todavía hay trabajadores que podrían acercarse a realizar una consulta preventiva antes de cumplir la edad requerida.

De acuerdo con las estimaciones del área, en San Juan hay alrededor de 38.000 mujeres de entre 50 y 59 años y 36.000 hombres de entre 55 y 64 años que ya podrían revisar su situación previsional. La dependencia advirtió que muchas personas desconocen si sus aportes están correctamente registrados y que, en algunos casos, descubren períodos sin registrar al consultar sus antecedentes.

Cómo acceder

La atención presencial se realiza en el Pabellón 5 de Casa de Gobierno, y también hay canales de contacto por teléfono, WhatsApp y correo electrónico. Para la consulta, se recomienda contar con clave de ARCA, clave de ANSES y DNI, datos que permiten verificar la información previsional y determinar si existen aportes pendientes. Los contactos informados son WhatsApp 264 454-7178, teléfonos 429-6234 y 429-6247, línea gratuita 0800-222-5824 y correo [email protected].