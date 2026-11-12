La expectativa por el desarrollo minero en San Juan empezó a mover el mercado inmobiliario, pero por ahora no se tradujo en un aumento generalizado de los alquileres. Así lo explicó Esteban Costela, referente del sector inmobiliario, en una entrevista en el programa Amanecidos, que se emite por AM Mil20. El diagnóstico que planteó fue de mayor consulta y segmentación de la demanda, más que de una expansión uniforme de precios.

Demanda segmentada Costela diferenció las expectativas asociadas a la minería de los movimientos concretos que hoy registra el mercado. Señaló que se multiplicaron las consultas y que existen requerimientos específicos, pero que todavía no se produjo una transformación generalizada de la actividad. “De minería en San Juan se viene hablando ya hace algunos años. Vemos el desarrollo de las mineras, el movimiento de nuevas empresas y máquinas, pero todavía eso no se ha traducido efectivamente al mercado”, afirmó. Según su lectura, los segmentos con más actividad son las viviendas de categoría premium y los galpones destinados a tareas logísticas.

Qué buscan las empresas El referente inmobiliario sostuvo que las empresas mineras, de acuerdo con la experiencia del sector, buscan alquilar propiedades y no comprarlas directamente a particulares. En ese esquema, la inversión para acondicionar los inmuebles recae sobre el propietario privado, ya sea una empresa o una persona, con la expectativa de ofrecerlos luego en alquiler. Entre los pedidos mencionó casas de buen nivel, por lo general de tres dormitorios, para personal jerárquico que podría radicarse en la provincia junto con su familia. Las búsquedas se concentran en barrios privados y en zonas de Capital y alrededores, además de oficinas y espacios para prestadoras de servicios vinculadas con logística.

Departamentos mineros Costela también señaló que, a medida que avance la actividad y crezca la cantidad de trabajadores radicados en la provincia, aumentará la necesidad de departamentos y casas para otros segmentos laborales. En Iglesia, Calingasta y Jáchal, dijo, ya se registran solicitudes de departamentos de uno y dos dormitorios, además de consultas por establecimientos turísticos que podrían reconvertirse en viviendas permanentes. En el Gran San Juan, en cambio, las búsquedas están más orientadas a casas de tres dormitorios y características premium, especialmente en Capital, Santa Lucía, Rivadavia y algunas zonas de Chimbas y Albardón.

Oferta y vacancia El entrevistado ubicó en ese contexto sus proyecciones sobre empleo formal. Según los números que expuso, San Juan cuenta actualmente con aproximadamente 84.000 empleos formales y las estimaciones apuntan a sumar unos 70.000 puestos adicionales en los próximos diez años. Ese escenario, consideró, podría modificar de manera gradual las necesidades habitacionales. Sin embargo, advirtió que la situación económica general condiciona la capacidad de pago de los inquilinos y que inmuebles que antes se alquilaban rápidamente ahora permanecen más tiempo vacantes. También afirmó que, desde diciembre de 2023, con la entrada en vigencia del DNU que modificó las condiciones de contratación, el mercado recuperó parte de la oferta que se había retraído durante la legislación anterior.

Alquiler temporario Costela fue consultado además por el crecimiento de los alquileres temporarios mediante plataformas como Airbnb y Booking, una alternativa que algunos propietarios evalúan frente a la expectativa de mayor demanda ligada a la minería. Explicó que durante la vigencia de las restricciones previas muchos dueños recurrieron a esa modalidad por la posibilidad de cerrar contratos por períodos más cortos. No obstante, sostuvo que hoy no necesariamente resulta más rentable que el alquiler tradicional por los costos de plataforma, el mantenimiento permanente, el equipamiento y la atención de huéspedes. Según dijo, no observa una migración masiva hacia ese esquema, aunque sí consultas de propietarios y de potenciales compradores de otras provincias interesados en departamentos de uno o dos dormitorios cerca del centro sanjuanino.