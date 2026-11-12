La Municipalidad de Rawson invita a disfrutar de la Expo Creativa, una propuesta que reunirá a artistas, diseñadores, emprendedores y talentos locales en una jornada llena de color, entretenimiento e innovación. Será este sábado 14 de noviembre, desde las 18 horas, en el Complejo La Superiora, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Rawson, a través del Área Creativa, llevará adelante una nueva edición de la Expo Creativa, un encuentro que busca visibilizar el talento artístico, promover el desarrollo de emprendimientos y generar espacios de participación para toda la comunidad. La actividad se desarrollará este sábado 14 de noviembre, desde las 18 horas, en el Complejo La Superiora, ubicado en calles Doctor Ortega y Frías, con acceso libre y gratuito.





La propuesta reunirá distintas expresiones culturales y artísticas en un mismo espacio, con exposiciones, intervenciones de arte en vivo, espectáculos musicales, presentaciones de danza, un desfile de modas, propuestas turísticas y actividades recreativas. Además, contará con la participación de numerosos emprendedores y artistas que tendrán la oportunidad de exhibir sus producciones y compartir su trabajo con el público.













La iniciativa se enmarca en las políticas de promoción cultural y desarrollo de la economía creativa que impulsa la gestión del intendente Carlos Munisaga, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para artistas, diseñadores y emprendedores, fortalecer el talento local y consolidar espacios públicos de encuentro, participación y expresión. En este sentido, el municipio continúa apostando a propuestas que acercan la cultura a los vecinos, promueven el trabajo de los creadores sanjuaninos y permiten que las distintas expresiones artísticas tengan mayor visibilidad.





Uno de los principales atractivos será el espacio de Arte en Vivo, donde los visitantes podrán observar el proceso creativo de distintos artistas mientras desarrollan sus obras frente al público. Participarán Mariela Corzo, Leandro (Flex), By Aixda, integrado por Glenda Miranda y Aixa Arrieta, Ramiro Bustos, Adriana Núñez, Agostina Furió, Sol Consentino, Karen Cerda, Lourdes Montoya y Gisel Fuentes.





La iniciativa permitirá acercar el arte a los vecinos desde una experiencia participativa, poniendo en valor el trabajo, las técnicas y la creatividad de quienes forman parte de la escena artística.





La Expo Creativa también contará con un importante espacio de exposición destinado a emprendimientos vinculados al arte, el diseño, la ilustración, la decoración, la producción artesanal y otras disciplinas creativas.





Entre los participantes estarán Chapanay, Panorámica, Aiki Shop, Cherry Nails Estudio, Belle Nails, Los Calamares, Arte Pinkanta, Garabatosa, Annepapeleria.ok, Del Arte Showroom, Lanitas, Fila.FG, Cielo Alto Papel, Grayskull, Franko Art, Crearte AB, Hikari Pen, Luli Pacheco, Pato Resina, Na.Arte, Artesano RYR, Dulce o Truco, Jarilla Eventos Creativos y Piko Digital.





También estarán presentes la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra San Juan, Pulgas Ilustraciones, Exposición Área Creativa, Creer y el taller “Magos y Magas del Color”. Este espacio busca fortalecer la economía creativa, brindar oportunidades de difusión a los productores y fomentar el contacto directo entre emprendedores y potenciales consumidores.





La moda tendrá un lugar destacado con la presentación de “Florecer”, colección 2026–2027, del diseñador José Fabricio López Giménez. El desfile ofrecerá una propuesta que combinará creatividad, diseño y elegancia, sumando una nueva expresión artística a la programación de la jornada y permitiendo al público conocer el trabajo de uno de los protagonistas del sector.





La programación incluirá una variada propuesta de danza, con presentaciones de diferentes estilos y disciplinas. El K-Pop estará representado por Purple Fire, mientras que el jazz contemporáneo contará con la participación de Ana Camporro, Ángeles Acosta y Agostina Heredia. También habrá una presentación de danza aérea a cargo del Instituto Aura.





A estas propuestas se sumarán la Asociación Civil de Milongueros de San Juan, la Agrupación Latidos Cuyanos y el Instituto de Danza D.A.L.C.A.S., ofreciendo un recorrido por diferentes expresiones del movimiento y la danza.





El Anfiteatro Astor Piazzolla será otro de los escenarios protagonistas de la Expo Creativa, con espectáculos musicales y presentaciones artísticas para toda la familia. Entre los artistas invitados se encuentran Versus, con su propuesta de rock-pop; la Orquesta Escuela, sede Rotary Club Rawson, a cargo de la profesora Lucía Montenegro; y Postales Musicales de Nuestra Tierra, bajo la dirección del profesor Mauricio Femenía.





Además, participará la Red de Cultura en Movimiento del Área de Cultura de la Municipalidad de Rawson, con presentaciones del Taller de Piano “Semillas de Nuestra Música”, el Taller de Ritmos Urbanos, el Taller de Tango y el Ballet Municipal. De esta manera, la jornada también permitirá mostrar el trabajo que se desarrolla en los espacios de formación artística y cultural del municipio.









El Área de Turismo de la Municipalidad de Rawson también formará parte de la exposición con propuestas destinadas a difundir productos artesanales y experiencias vinculadas a la identidad local. Participarán Doña Berenjena, con productos artesanales; el Museo Colección Parque Suero, con vinos y mieles artesanales; y Teo Pastelería, que presentará su propuesta de bombones con historia.





Este sector permitirá integrar la producción artesanal y las experiencias turísticas a una jornada que busca poner en valor la diversidad de talentos y emprendimientos.





La Expo Creativa también tendrá una propuesta especial para los amantes de los videojuegos con el torneo “Free Fire: Pibes al Corte”. La competencia será por equipos de cuatro integrantes, con inscripción gratuita y premios para los ganadores. El primer puesto recibirá 20.000 pesos en efectivo, mientras que el segundo obtendrá un marco luminoso temático de Free Fire. Los interesados podrán inscribirse o solicitar información a través del WhatsApp 2645 443674.





Otra de las propuestas estará destinada especialmente a los docentes de establecimientos educativos del departamento, quienes podrán acercarse a la Expo Creativa para inscribir a sus escuelas y reservar turnos para la exposición de dinosaurios “Jurassic Art”, prevista para el ciclo lectivo 2027.





La iniciativa contempla una experiencia educativa con material didáctico y cupos limitados, por lo que los docentes interesados deberán registrarse en el stand habilitado durante la jornada. Esta propuesta busca acercar nuevas experiencias de aprendizaje a los estudiantes, combinando educación, creatividad y conocimiento.





Con una programación que integra arte, cultura, entretenimiento, emprendimientos, turismo y nuevas tecnologías, la Expo Creativa se presenta como una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente en familia y descubrir el talento de quienes desarrollan sus actividades en Rawson y San Juan.