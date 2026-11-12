El Consejo de la Magistratura abrió la inscripción virtual para dos vacantes de fiscal de Primera Instancia. El proceso tendrá correcciones e impugnaciones en diciembre.

El Consejo de la Magistratura de San Juan abrió la convocatoria para cubrir dos cargos vacantes de fiscal de Primera Instancia y difundió el cronograma que deberán seguir los postulantes. La inscripción se hará de manera virtual entre el lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. El llamado ordena el ingreso de antecedentes en un proceso que define la integración futura del Ministerio Público en la provincia.

Inscripción y requisitos

Según informó el organismo, los interesados deberán ingresar a la página oficial del Poder Judicial de San Juan, www.jussanjuan.gov.ar, donde estará habilitado el enlace para completar el formulario. Además, deberán adjuntar un único archivo en formato PDF con la documentación exigida: currículum vitae con fotografía tipo carnet, diploma del título de abogado y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan. La presentación digital concentra en un solo envío los requisitos formales de admisión.

Documentación y control

Una vez completada la inscripción online, los postulantes deberán conservar dos legajos en soporte papel con la documentación respaldatoria de los antecedentes incluidos en el currículum. Esos documentos deberán presentarse ante el Consejo de la Magistratura cuando sean requeridos. El esquema busca preservar la trazabilidad de la información aportada por cada aspirante y habilita eventuales verificaciones posteriores.

Correcciones e impugnaciones

El cronograma prevé una instancia para corregir errores o completar información los días 9, 10 y 11 de diciembre. En esas jornadas, los aspirantes podrán subsanar omisiones o introducir las modificaciones correspondientes. Luego, el plazo para presentar impugnaciones será los días 14, 15 y 16 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del Consejo de la Magistratura. Ese tramo del proceso resulta clave porque habilita observaciones formales sobre los postulantes inscriptos.

Integración del Consejo

El organismo está presidido por el doctor Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia. También lo integran el doctor Raúl Acosta y la abogada Valeria Torres, por el Foro de Abogados; la doctora Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; y la doctora Fernanda Paredes, diputada representante del Poder Legislativo. El desarrollo del concurso quedará atado a ese cuerpo, que tiene a su cargo la selección para las vacantes abiertas en la Justicia provincial.