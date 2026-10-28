El Gobierno de San Juan avanzó en gestiones para ampliar la conectividad aérea provincial tras un encuentro con representantes del sector minero, productivo y turístico, en el que más de 11 compañías firmaron una carta de intención para estudiar rutas nacionales e internacionales. Juan Castañares, subsecretario de Turismo, sostuvo que se trata de un paso relevante para mejorar el acceso aéreo a la provincia y responder a demandas de sectores económicos que requieren mayor disponibilidad de vuelos.

La reunión incluyó a empresas como American Jet, JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Gol, además de otras firmas nacionales e internacionales. Según explicó Castañares, el encuentro permitió exponer las necesidades de traslado vinculadas con la minería, la producción y el turismo, así como las dificultades que genera la falta de conexiones para esas actividades. El objetivo oficial es que las aerolíneas evalúen la factibilidad de incorporar a San Juan en sus rutas.





Posibles destinos

Entre las alternativas analizadas, el funcionario mencionó el interés de algunas compañías por conectar San Juan con Santiago de Chile y de otras por explorar opciones en Brasil. En el caso de Gol, se planteó la posibilidad de unir la provincia con San Pablo y facilitar desde allí conexiones hacia Canadá. Castañares indicó que esas opciones están asociadas, entre otros factores, al crecimiento proyectado de la actividad minera y a la demanda de traslados que podría generar en el corto, mediano y largo plazo.

El subsecretario aclaró que las definiciones dependerán del modelo de negocio de cada empresa, ya que algunas operan trayectos cortos y otras rutas de mayor distancia. Por ese motivo, los destinos y las frecuencias deberán ajustarse a la demanda y a la viabilidad económica de cada servicio. Tras la presentación del destino y de la matriz productiva provincial, las compañías deberán reunir información y elaborar informes para continuar las conversaciones con el Gobierno provincial.

Operación y demanda turística

En paralelo, JetSmart comenzará a operar en San Juan el 19 de noviembre, con cinco vuelos semanales de lunes a viernes. Además, existe la posibilidad de sumar una frecuencia los domingos, una alternativa que fue planteada por operadores turísticos. La empresa también manifestó interés en analizar otros vuelos vinculados con la actividad minera, según indicó el funcionario.

Castañares también se refirió al movimiento turístico previsto para este fin de semana por las competencias del Ironman. Señaló que las reservas hoteleras fueron aumentando a medida que se acercaba el evento, aunque todavía no hay cifras definitivas de ocupación. La Expo Ironman comenzará este miércoles a las 17, con participación de la Secretaría de Deporte y un espacio de promoción turística, mientras que las competencias se desarrollarán en dos jornadas: una categoría el viernes y el Ironman Full el domingo.

Desde Turismo esperan que la llegada de competidores y acompañantes tenga impacto en la actividad económica provincial, aunque los datos concretos sobre reservas y ocupación se conocerán al cierre de la semana. En relación con el Hotel Provincial, el funcionario señaló que la expectativa es que pueda prestar servicio para la Fiesta Nacional del Sol, aunque no llegaría a estar disponible para el Ironman por el proceso administrativo ligado a la adjudicación de la licitación. La ampliación de la capacidad hotelera quedó planteada como una variable central para atender la demanda de grandes eventos deportivos, turísticos y culturales.