La alerta amarilla rige para la tarde del sábado 21 de noviembre en el Gran San Juan y otras zonas de la provincia. Protección Civil advirtió por baja visibilidad, calor y riesgo de incendios.

La Dirección de Protección Civil informó que para la tarde del sábado 21 de noviembre se prevé viento Zonda en zonas del territorio provincial, incluido el Gran San Juan. El organismo ubicó el fenómeno bajo alerta amarilla, con velocidades estimadas entre 20 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar puntualmente los 65 km/h. Según el parte oficial, la situación puede reducir de manera significativa la visibilidad y elevar la temperatura en forma repentina.

Condiciones y alcance

La advertencia oficial señala además que el episodio estará acompañado por muy baja humedad relativa, una variable que incrementa la sequedad del ambiente. En ese contexto, Protección Civil pidió prestar atención a cables caídos, ramas y objetos sueltos, cerrar puertas y ventanas y conducir con precaución, con distancia entre vehículos y luces bajas encendidas. También recomendó no detenerse debajo de árboles ni de elementos sujetos a edificios, como carteles, marquesinas o toldos.

Riesgo de incendios

El mismo comunicado remarcó que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto durante la presencia de Zonda. El organismo advirtió que la sequedad de esta época favorece la propagación del fuego y que la temperatura ambiente contribuye a sostenerlo, lo que dificulta su extinción. Entre las recomendaciones, pidió evitar arrojar colillas en alta vegetación, no dejar basura en campos con pasto o monte y abstenerse de hacer fogatas cerca de áreas agrícolas.

Prevención en zonas rurales

Para quienes viven en el campo, Protección Civil sugirió despejar los alrededores de la vivienda con callejones amplios, de más de 5 metros, para dejar solo tierra y reducir el riesgo de propagación. También indicó que, ante la detección de humo, se debe llamar a Bomberos y activar un plan de contingencia que contemple evacuación y aviso inmediato a los servicios de emergencia. El organismo recordó que quemar hojas o basura está prohibido por ley y que cualquier persona observada provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad debe ser denunciada al 911.

Canales de emergencia

La provincia mantendrá habilitados los teléfonos 911 y 103, correspondiente a Protección Civil, para reportar emergencias vinculadas con el fenómeno. La evolución del viento durante la tarde del sábado será la variable a seguir, en especial por su impacto sobre la circulación, la visibilidad y la posibilidad de focos ígneos en áreas rurales y periurbanas.