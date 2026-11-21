En la primera noche Locales 21 de noviembre de 2026 Más de 13.000 personas llegaron a la Fiesta Nacional del Sol mediante el operativo de transporte El Ministerio de Gobierno dispuso un operativo de movilidad que incluyó colectivos gratuitos de RedTulum y vehículos de alquiler, para facilitar el traslado de miles de sanjuaninos al predio del Estadio del Bicentenario.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda Compartir

La Fiesta Nacional del Sol 2026 contó con un importante operativo de movilidad impulsado por el Ministerio de Gobierno, que permitió que más de 13.500 personas llegaran al predio del Estadio del Bicentenario durante los trayectos de ida.



El despliegue contempló el funcionamiento de las Líneas del Sol, un servicio gratuito de RedTulum, además de las distintas modalidades de vehículos de alquiler. La organización y coordinación de estas alternativas permitió facilitar el acceso al evento desde distintos puntos de la provincia.



En el caso del transporte público, las unidades de las Líneas del Sol realizaron más de 100 recorridos de ida hacia el predio, con un promedio de 45 pasajeros por colectivo. Esto representa aproximadamente 4.500 personas trasladadas.



Para garantizar también el regreso de los asistentes, el operativo dispuso más de 130 viajes que partieron desde el Estadio del Bicentenario hacia sus respectivos puntos de origen en los distintos departamentos de San Juan.



Por otra parte, se estima que unos 3.000 vehículos de alquiler, entre sus diferentes modalidades, participaron del traslado de público hacia la Fiesta Nacional del Sol. Con un promedio de tres ocupantes por vehículo, esta alternativa movilizó aproximadamente a 9.000 personas.



De esta manera, la combinación de transporte público gratuito y servicios de alquiler permitió estimar en 13.500 la cantidad de personas movilizadas durante los trayectos de ida.



El resultado refleja el esfuerzo del Ministerio de Gobierno para planificar, coordinar y poner en funcionamiento un operativo de transporte que acompañó el desarrollo de uno de los acontecimientos más importantes de San Juan.