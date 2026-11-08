El diseñador sanjuanino fue distinguido en el 30° Festival de Cine de Fuentes de Ebro por su trabajo en «Dar con la tecla». El cortometraje sumó otros dos premios.

Gabriel Gardiol y su premio conseguido en Zaragoza

El diseñador sanjuanino Gabriel Gardiol recibió este sábado el premio a Mejor Cartel en el 30° Festival de Cine de Fuentes de Ebro, en Zaragoza, por su trabajo para el cortometraje «Dar con la tecla». La distinción se suma a un recorrido profesional que el propio Gardiol desarrolló desde San Juan hasta Madrid, donde vive desde hace cuatro años. El reconocimiento adquiere relevancia porque ubica a un profesional sanjuanino en un certamen español y proyecta su trabajo en el circuito audiovisual internacional. En paralelo, el galardón refuerza la visibilidad de una producción que también obtuvo otros premios en la misma gala.

La noticia se conoció después de que el propio Gardiol había comentado su nominación y compartido la expectativa por la ceremonia con sanjuaninos a través de sus redes sociales. Tras la premiación, volvió a expresarse públicamente para agradecer el reconocimiento y el acompañamiento recibido durante los días previos. Según relató, la experiencia superó sus expectativas y confirmó su presencia en una competencia en la que nunca antes había participado. El premio a Mejor Cartel fue uno de los primeros en entregarse en la ceremonia.





Una gala con tres distinciones

El reconocimiento a Gardiol formó parte de una noche favorable para «Dar con la tecla», cortometraje dirigido por Albert Everest y Juls Gars. La producción obtuvo tres premios: Mejor Cartel, Mejor Guion y Mejor Actor Protagonista, este último compartido por David Castro. De ese modo, el trabajo concentró parte de los principales reconocimientos del festival. La premiación dejó al diseñador sanjuanino dentro de un resultado colectivo que excedió su distinción individual.

Durante la ceremonia, Gardiol dijo que la recepción incluyó una banda, una batucada, fuegos artificiales, grandes títulos y una presentación de la tradicional jota, baile típico de Aragón. También señaló que compartió el acto con profesionales que ya habían ganado premios Goya, el principal reconocimiento del cine español. Según su relato, varios de ellos estaban tan entusiasmados como los nuevos participantes por conseguir la estatuilla del festival, conocida como la Cigüeña de Fuentes. Ese contexto ayudó a dimensionar el alcance del certamen en el que fue distinguido el sanjuanino.

Trayectoria y proyección

Gardiol había dejado San Juan hace cuatro años, después de trabajar en el Teatro del Bicentenario, para instalarse en Madrid. Allí desarrolló su carrera profesional, diseñó las portadas del Teatro Real y actualmente se desempeña como lead designer en una productora de contenidos para videojuegos, es decir, como diseñador principal. En su mensaje tras la premiación, remarcó el valor de representar a su provincia y a la Argentina desde el exterior a través del diseño. El premio, además, será trasladado primero a Madrid y luego llegará a San Juan.

En su agradecimiento, el diseñador mencionó a Dios, a su equipo de trabajo y a la organización del festival. También destacó los mensajes, comentarios y muestras de apoyo que recibió desde San Juan antes de la gala. El dato inmediato a seguir es el destino del galardón, que primero quedará en Madrid y después será llevado a la provincia. La premiación cerró así una instancia en la que una producción española y un profesional sanjuanino quedaron vinculados por un reconocimiento en el circuito cinematográfico de España.