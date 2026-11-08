El arzobispo de San Juan difundió un mensaje por la visita de León XIV a la Argentina. Llamó a atender sus palabras y gestos como guía espiritual.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo repercusión en la Iglesia sanjuanina y motivó un mensaje de Jorge Lozano, arzobispo de San Juan. En ese texto, convocó a los fieles de la provincia a recibir al Santo Padre con el corazón abierto y a prestar atención a sus palabras y gestos. El mensaje fue difundido en el marco del arribo papal al país.

Mensaje pastoral

Lozano expresó: “Qué alegría ya estar en los inicios de esta visita del Santo Padre a la Argentina”. A partir de esa referencia, planteó que la presencia papal representa una oportunidad para la comunidad católica. También sostuvo: “Estemos atentos a sus mensajes, sus gestos, sus palabras. Nos van a ayudar a ser mejores personas”.

Vínculo y enseñanza

En otro tramo, el arzobispo remarcó el sentido de cercanía que atribuyó a la visita. “El que nos visita nos quiere mucho y porque nos quiere mucho quiere que seamos mejores”, afirmó. En su planteo, la recepción del Papa no quedó reducida a un acto protocolar, sino asociada a un llamado a revisar conductas y fortalecer la vida comunitaria.

Fe y servicio

Lozano vinculó la visita con la “alegría de la fe” y con el “servicio a los hermanos”, según dijo en su mensaje. En ese punto, pidió que la comunidad viva este acontecimiento desde el compromiso cotidiano y la disposición a acompañar a otros. La formulación apuntó a trasladar el mensaje papal a la vida familiar, social y laboral.

Recepción en la vida cotidiana

El cierre del mensaje incluyó una invitación a recibir al Papa desde distintos ámbitos de la vida diaria, entre ellos las familias, los hogares y los lugares de trabajo. Según Lozano, ese gesto permitiría renovar “la alegría de caminar juntos”. La referencia quedó planteada como una consigna pastoral para los fieles sanjuaninos durante el desarrollo de la visita.