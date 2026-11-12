A esta instancia del concurso accedieron 2.708 personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía y de Ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad.





De ese total, 2.645 personas completaron y aprobaron el curso virtual (97,67 %), 63 personas no lo completaron (2,33 %), de ellas 14 nunca ingresaron al campus virtual.





La siguiente instancia del concurso, la prueba de Conocimientos y su respectivo cronograma, se informará oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.