El Gobierno provincial reforzó trabajos en techos, canaletas y desagües para reducir filtraciones e inundaciones. Nicolás Álvarez dijo que ya se renovaron más de 65.000 metros cuadrados.

Ante el pronóstico de tormentas, el Gobierno de San Juan reforzó las tareas de mantenimiento preventivo en las escuelas de la provincia a través del COPRE. Los operativos se concentran en la limpieza y reparación de desagües, cañerías y canaletas, además de la renovación de techos y la construcción de drenajes para reducir el riesgo de filtraciones y acumulación de agua.

Plan preventivo El subsecretario de Servicios Públicos, el arquitecto Nicolás Álvarez, explicó que las intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento que se ejecuta desde años anteriores, pero que fue ampliado para anticiparse a las posibles consecuencias de las lluvias. Según dijo, el refuerzo apunta a “aplacar los posibles efectos del pronóstico de tormentas”.

Uno de los principales frentes de trabajo está vinculado con el estado de los desagües. Álvarez señaló que los vientos, la tierra y la caída de hojas y ramas sobre los techos pueden obstruir los conductos y provocar problemas en la evacuación del agua. En ese marco, indicó que el objetivo es evitar filtraciones y fallas en el escurrimiento dentro de los establecimientos escolares.

Cubiertas y techos En paralelo, continúan las tareas de renovación de las cubiertas de los edificios escolares. De acuerdo con el subsecretario, ya se renovaron más de 65.000 metros cuadrados de membranas y techos, con intervenciones que en algunos casos incluyeron la reconstrucción completa de las cubiertas. Mencionó trabajos en escuelas de Calingasta y en la escuela Teniente Ibáñez, donde el año pasado se realizó una renovación total.

Zonas serranas Otra de las prioridades está puesta en los establecimientos ubicados en zonas serranas, donde el escurrimiento natural del agua puede representar un riesgo adicional durante las precipitaciones. Álvarez explicó que allí se reforzaron drenajes laterales y desvíos previos para impedir que el agua ingrese a los edificios y genere anegamientos en patios o sectores de uso escolar.

Desde el área de Servicios Públicos indicaron que las tareas seguirán en marcha mientras persista la incertidumbre sobre la intensidad y el alcance de las lluvias. El funcionario admitió que no puede determinarse aún si lo previsto alcanzará frente al escenario meteorológico, aunque sostuvo que las obras ejecutadas mejorarán el desagüe de las escuelas. El seguimiento de los establecimientos con mayor exposición al agua seguirá siendo el próximo paso operativo del área.