San Juan comenzó este miércoles con el servicio de colectivos interrumpido por una medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La protesta se activó por demoras en el pago del último aumento salarial correspondiente a los trabajadores del sector. Según la información difundida por el gremio, la interrupción no sería continua durante toda la jornada.

La modalidad prevista contempla cortes del servicio en distintos momentos del día, lo que genera afectación directa sobre los usuarios que dependen del transporte público para trasladarse en la provincia. La primera interrupción se produjo en las primeras horas de este miércoles, con impacto inmediato en la circulación habitual de las líneas urbanas e interurbanas. El reclamo se vincula exclusivamente con el cumplimiento del incremento salarial ya acordado, de acuerdo con lo informado por la UTA.

En este contexto, la medida expone un conflicto laboral centrado en los tiempos de acreditación de haberes y en la aplicación efectiva de la mejora salarial reclamada por el sindicato. No se informaron en el material de origen precisiones sobre una instancia de negociación abierta, ni sobre eventuales intervenciones de autoridades provinciales o empresarias. Tampoco se detalló el alcance total de las unidades alcanzadas por la protesta.

Impacto en la jornada Los pasajeros habituales del sistema quedaron desde el inicio del día con un servicio alterado, lo que obliga a reconfigurar traslados laborales, escolares y administrativos. La situación adquiere relevancia por su incidencia directa en la movilidad urbana y en la actividad cotidiana de la provincia. En ausencia de un acuerdo informado, la variable a seguir es la continuidad o levantamiento de los cortes durante las próximas horas.