San Juan será sede de un congreso internacional de filosofía orientado a escuelas albergues y rurales de la provincia, con jornadas previstas para el 9 y 10 de octubre en la Escuela Hogar José Manuel Estrada. La actividad busca fortalecer la expresión y la confianza de los alumnos, según explicó Roxana Gamboa, supervisora de escuelas albergues, en el programa Tiza y Pizarrón de Mil20.

De acuerdo con Gamboa, las inscripciones se agotaron a los tres días de abierta la convocatoria, con pedidos de directivos, docentes y supervisores de distintas instituciones. Ese nivel de demanda muestra la expectativa que generó una propuesta que se propone llegar a comunidades educativas de distintos puntos de la provincia. El congreso se inscribe en un trabajo previo que, según la funcionaria, viene desarrollándose desde hace algunos años.

Proyecto pedagógico El encuentro forma parte de “Tomar la Palabra”, una iniciativa que apunta a que los alumnos puedan expresar lo que sienten y piensan. “El proyecto se llama Tomar la Palabra y justamente es poner aquello que sentimos en palabras y que no quede sin ser expresado”, señaló Gamboa. La supervisora agregó que este enfoque busca que los chicos “puedan hablar, tomar confianza, aumentar su autoestima, poder argumentar aquello que les pasa y poder así de esta manera sentirse empoderados”.

La propuesta fue impulsada por los profesores Javier Gil y Marina Pérez, de la Escuela de Filosofía para los Niños que depende de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan. El proyecto se armó en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia, lo que le dio un marco institucional para su implementación en el sistema educativo local. Según lo expuesto por Gamboa, también llegarán invitados de distintos puntos de la Argentina y de otros países.

Agenda educativa El congreso se realizará antes de la Semana de las Escuelas Albergues, prevista del 19 al 23 de octubre. En ese marco, la supervisora sostuvo que la intención es ofrecer una instancia de formación para docentes y consolidar a estas instituciones como espacios de contención para los alumnos. El protagonismo, dijo, quedará en manos de directivos, celadores y docentes de las escuelas albergues de San Juan.