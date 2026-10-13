San Juan cerró el fin de semana largo con una ocupación hotelera del 65% entre viernes, sábado y domingo, según confirmó este martes el subsecretario de Turismo de la provincia, Juan Castañares, en diálogo con Radio Sarmiento. Durante el resto de la semana, impulsada por distintos eventos, la ocupación promedió el 62%. El dato se inscribe en la tendencia nacional del turismo de cercanía, con impacto directo sobre la actividad hotelera y sobre la distribución del flujo de visitantes dentro de la provincia.

Castañares señaló que Buenos Aires siguió como principal mercado emisor, seguido por Córdoba, mientras que Mendoza ocupó el tercer lugar. Esa posición, explicó, ya se había repetido en feriados anteriores y modifica el esquema tradicional que encabezaban Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El funcionario atribuyó ese comportamiento a la cercanía geográfica y al costo de viajar a destinos más lejanos en un contexto de crisis económica, además del trabajo de promoción que la provincia viene realizando en Mendoza.

Distribución por departamentos El movimiento turístico se repartió de manera desigual entre los distintos polos de la provincia. Iglesia lideró con el 79% de ocupación, seguido por Valle Fértil con 68% y Calingasta con 62%. El Gran San Juan alcanzó el 59% y Jáchal cerró con el 45%. La diferencia entre departamentos muestra que la demanda se concentró en los destinos de mayor atractivo turístico y en la capital provincial, donde además incidieron eventos de escala nacional.

Capital como base de estadía Castañares explicó que la ciudad de San Juan suele funcionar como punto de partida, con una primera noche antes del traslado hacia otros departamentos. Sin embargo, sostuvo que también se está consolidando como destino propio por la organización de actividades que aprovechan su infraestructura. Durante el feriado, el congreso de farmacéuticos realizado entre el jueves y el sábado reunió a unas 600 personas alojadas en la ciudad, mientras que el encuentro de mototurismo convocó a más de 1.800 motociclistas. Ambos eventos tuvieron base en la capital y contribuyeron a sostener el 59% de ocupación del Gran San Juan.

Conectividad aérea y agenda empresarial El subsecretario también se refirió a la conectividad aérea, una línea de trabajo que la provincia sostiene junto con la mejora de la conectividad terrestre y digital. Indicó que el vuelo de JetSmart comenzará el 19 de noviembre y que San Juan sigue gestionando rutas de corto y largo alcance. En ese marco, los días 26 y 27 de octubre se realizará en la provincia un encuentro con directivos de distintas aerolíneas, con más de ocho empresas confirmadas, para vincularlas además con gerentes de empresas mineras y con el sector productivo.

Proyección regional Castañares dijo que en la Feria Internacional de Turismo varias compañías manifestaron interés en reunirse con las autoridades provinciales y que la minería fue uno de los motivos de ese acercamiento. Recordó que ese factor también influyó en la llegada de JetSmart, después de un año y medio de conversaciones. Sobre una posible conexión con Chile, aclaró que no existe nada concreto y que por ahora se trata solo de conversaciones. También afirmó que el aeropuerto cuenta con la infraestructura necesaria, incluidas las mangas, para operar vuelos internacionales, aunque actualmente no lo haga con esa categoría. La próxima referencia en la agenda oficial será la reunión de octubre, de la que la provincia espera obtener resultados para mejorar su conectividad con el resto del país y del exterior.